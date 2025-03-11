Займаєтесь спортом без тренера? Ось як самостійно перевірити свою фізичну силу

Якщо ви тренуєтесь у спортзалі без тренера, важливо правильно оцінити свої сили та прогрес. Один з ефективних способів - це використання базових методик для тестування своїх фізичних можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Запишіть на відео своє тренування

Тренер Стеф Вілбердінг зазначив, що записування свого тренування може здатися незручним. Однак коли ви зможете бачити, як ваше тіло рухається, то краще зрозумієте свої слабкі місця та зможете самостійно перевірити форму.

Якщо вам боляче, зупиніться

Невеликий біль після тренування є нормальним. Але якщо ви відчуваєте надзвичайний дискомфорт, варто зупинитися якомога швидше.

Крім того, що ви значно перевищили свій поточний рівень фізичної підготовки, ви можете використовувати енергію в неналежній формі.

Незалежно від типу вправ - йоги, боксу та бігу , немає кращого способу самостійно перевірити свою форму, ніж спостерігати на себе у дзеркалі.

Тест на витривалість (біг)

Пройдіть тест на максимальну витривалість, наприклад, пробігши 1-2 км на біговій доріжці на високій швидкості. Час, який ви витрачаєте на цей відрізок, допоможе оцінити ваш рівень кардіо-фітнесу.

Тест на силові можливості

Якщо ви займаєтесь силовими вправами, перевірте, скільки разів ви можете підняти максимальну вагу за одне повторення для таких вправ, як присідання, жим лежачи, станові тяги. Це дозволить вам визначити, на якому рівні знаходиться ваша сила.

Також виконання серій віджимань (від 10 до 30 повторів) або підтягувань (від 1 до 5 разів) дасть змогу оцінити силу верхньої частини тіла.

Відновлення організму

Після інтенсивного тренування перевірте, скільки часу потрібно тілу, щоб відновитися. Це можна виміряти за допомогою пульсу, слідкуйте за тим, як швидко він знижується після вправ.

Тест на гнучкість

Для оцінки гнучкості, спробуйте торкнутись пальцями рук до ніг, стоячи прямо. Якщо вам вдається це зробити, то це показник хорошого рівня гнучкості. Якщо ні - потрібно приділяти більше уваги розтяжці.