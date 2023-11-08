Чи можна пити чай та каву при застуді: лікарі дали відповідь

Теплі напої вважаються корисними під час респіраторних захворювань, таких як застуда чи грип. Однак, чи входять до списку корисних теплих напоїв чай чи кава?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рекомендації у Huffpost.

Як показують різні дослідження, гарячі та теплі напої можуть допомогти полегшити такі симптоми, як нежить та біль у горлі. Також чашка з теплим напоєм добре заспокоює під час боротьби з вірусом.

Але у випадку з кавою є кілька нюансів. Гострота цього напою робить його не дуже корисним, коли ви хворі.

Кава не дає вам заснути, коли ваше тіло під час хвороби потребує відпочинку

"Кофеїн є стимулятором, і, хоча він, ймовірно, не вплине на клінічний перебіг ні застуди, ні грипу, ні COVID, ні RSV... стимулююча природа кофеїну може бути контрпродуктивною. Тому що, коли ви маєте справу з вірусною інфекцією, вам справді потрібно добре відпочити", - пояснила почесний доцент кафедри епідеміології Школи громадської охорони здоров'я Тулейнського університету Суан Хассіг.

Сон допомагає вашому організму відновитися після вірусів, а кава призначена саме, щоб ви не засинали. Це може ускладнити отримання необхідного сну.

Те саме стосується й енергетичних напоїв, у яких часто міститься значно більше кофеїну, ніж у чашці кави.

"Занадто багато кофеїну може бути шкідливим для вас, незалежно від того, хворієте ви на застуду чи ні", - підкреслила експерт.

Кава може призвести до зневоднення

"Якщо це щось більше, ніж легке захворювання, ми маємо бути обережними із вживанням кофеїну, тому що він зневоднює організм і має легкий сечогінний ефект", - вважає завідувач кафедри інтегративної медицини та дієтології Університету Джефферсона Даніел Монті.

Нещодавні дослідження показують, що цей нюанс стосується не всіх, оскільки люди, які п'ють каву регулярно в помірній кількості, не відчувають зневоднення від цього напою. Будь-яке зневоднення через його сечогінний характер спостерігається у тих, хто не звик до кофеїну і п'є його у великих кількостях.

Тобто, якщо ви п'єте каву іноді або не п'єте зовсім, під час хвороби вам варто відмовитися від цього напою.

Якщо ж ваша хвороба супроводжується блюванням, діареєю, нудотою - то потрібно зосередитися на гідратації та пити багато води, а від кави відмовитись.

Кава може спричинити розлад шлунка

Кава може викликати прискорену перистальтику шлунка та прискорити випорожнення. Тому не варто налягати на цей напій під час застуди.

"Деякі з цих інфекцій, не стільки застуда, скільки грип, іноді можуть викликати симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, і погіршення всієї системи, від шлунка до кишечника", - зазначає доктор Хассіг.

Тому, якщо під час хвороби у вас спостерігаються якісь проблеми зі шлунком чи кишечником, то відмовтеся від звичної чашки кави.

Повністю відмовляти від кави необов'язково

Відмовлятися від улюбленого напою, якщо ви звикли пити його постійно, не варто. Під час хвороби вам варто зменшити його кількість або повністю обмежити, якщо ваш стан залишає бажати кращого.

"Немає нічого поганого в тому, щоб випити чашку кави, особливо в першій половині дня, якщо це вбереже вас від головного болю і допоможе почати роботу. Але вам слід стримати ваше споживання через стимулюючу дію кофеїну в той час, коли вам потрібно більше відпочивати через хворобу", - стверджують експерти.

А що з іншими напоями?

При респіраторних захворюваннях лікарі рекомендують вибирати напої, які насичуватимуть ваше тіло рідиною.

"Дуже важливо стежити за тим, щоб ви підтримували хороший рівень гідратації, але проста вода або органічні фруктові соки - цілком підходящий спосіб зробити це - вода насправді найкраще в цьому відношенні, тому що вона забезпечує організм тим, що йому найбільше потрібно. Тобто рідини для протидії хворобі", - каже Хассіг.

Лікар Монті рекомендує пити гарячі трав'яні чаї та теплий бульйон під час хвороб. Він додав, що зелений чай стане гарною заміною тим, хто любить каву та хоче зарядитися енергією.