Чи можна пити алкоголь на Святвечір: що говорить церква

Святвечір напередодні Різдва Христового є часом духовної підготовки до свята. Це урочистий день, сповнений молитви та сімейного єднання. Однак багато хто цікавиться, чи допустимо вживати алкоголь у цей день.

Чи можна пити алкоголь на Святвечір та чи забороняє це церква, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Піст і Святвечір

Для християн західного обряду, а також багатьох православних і греко-католиків, які перейшли на новий календар, Святвечір є завершальним днем підготовки до Різдва.

Церква рекомендує в цей день дотримуватися стриманості в їжі та напоях, щоб сконцентруватися на духовному. Алкоголь у цей день суворо не забороняється і допускається вживання символічної кількості - після вечері.

Алкоголь і духовність

Церква нагадує, що головна мета Святвечора - це молитва, роздуми над народженням Ісуса Христа і підготовка до богослужіння.

Споживання алкоголю, особливо надмірне, суперечить цьому духу, відволікає від глибокої суті події та може порушити атмосферу сімейного єднання й спокою.

Чи можна вживати алкоголь під час вечері?

Деякі традиції дозволяють символічне вживання натурального вина, наприклад, під час або після святкової вечері. Проте це скоріше виняток, ніж правило. Більшість віруючих обирають узвар або інші безалкогольні напої для збереження духовної налаштованості.

Сучасна позиція церкви

Згідно з позицією Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ), у Святвечір рекомендується дотримуватися поміркованості та благочестя, що передбачає відмову від вживання алкоголю.

Святвечір є днем строгого посту, коли християни готуються до Різдва через молитву, покаяння та стриманість у їжі та напоях.

"Святвечір - це особливий час духовного приготування до величного свята Різдва Христового. Відмова від зайвого, зокрема й алкоголю, допомагає зосередитися на молитві та родинній єдності", - заявив у своїй промові архієрей Євстратій (Зоря).

Найкраще провести цей вечір у молитві, теплі родинного кола, зосередившись на духовній підготовці до свята Різдва. Церква закликає шанувати духовну сутність Святвечора та утримуватися від вживання спиртного в цей день.