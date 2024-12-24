Можно ли пить алкоголь на Святвечер: что говорит церковь

Святвечер накануне Рождества Христова является временем духовной подготовки к празднику. Это торжественный день, полный молитвы и семейного единения. Однако многие интересуются, допустимо ли употреблять алкоголь в этот день.

Можно ли пить алкоголь в Святвечер и запрещает ли это церковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Пост и Святвечер

Для христиан западного обряда, а также многих православных и греко-католиков, которые перешли на новый календарь, Святвечер является завершающим днем подготовки к Рождеству.

Церковь рекомендует в этот день соблюдать воздержание в еде и напитках, чтобы сконцентрироваться на духовном. Алкоголь в этот день строго не запрещается и допускается употребление символического количества - после ужина.

Алкоголь и духовность

Церковь напоминает, что главная цель Святвечера - это молитва, размышления над рождением Иисуса Христа и подготовка к богослужению.

Потребление алкоголя, особенно чрезмерное, противоречит этому духу, отвлекает от глубокой сути события и может нарушить атмосферу семейного единения и покоя.

Можно ли употреблять алкоголь во время ужина?

Некоторые традиции позволяют символическое употребление натурального вина, например, во время или после праздничного ужина. Однако это скорее исключение, чем правило. Большинство верующих выбирают узвар или другие безалкогольные напитки для сохранения духовного настроя.

Современная позиция церкви

Согласно позиции Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), в Сочельник рекомендуется придерживаться умеренности и благочестия, что предполагает отказ от употребления алкоголя.

Святвечер является днем строгого поста, когда христиане готовятся к Рождеству через молитву, покаяние и воздержание в еде и напитках.

"Святвечер - это особое время духовного приготовления к величественному празднику Рождества Христова. Отказ от лишнего, в том числе и алкоголя, помогает сосредоточиться на молитве и семейном единстве", - заявил в своей речи архиерей Евстратий (Зоря).

Лучше всего провести этот вечер в молитве, тепле семейного круга, сосредоточившись на духовной подготовке к празднику Рождества. Церковь призывает уважать духовную сущность Святвечера и воздерживаться от употребления спиртного в этот день.