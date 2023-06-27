Чи можна отримати відстрочку від призову людині з ІІІ групою інвалідності: пояснення юриста

Як отримати відстрочку людині з ІІІ групою інвалідності

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" люди з інвалідністю ІІІ групи не підлягають мобілізації. Вони можуть піти до армії лише, якщо самі цього захочуть.

Щоб отримати відстрочку (за бажанням) потрібно мати законну підставу та повідомити військкомат. Це можна зробити особисто під час візиту з наданням документів або цінним листом з описом вкладення поштою.

ВЛК таким особам формально потрібно проходити раз на 5 років.

"ТЦК не захоче оформляти Вам відстрочку без проходження ВЛК, це їхня позиція. Тобто поки не пройдете ВЛК, відстрочку не оформлять. Таким чином, оформити відстрочку без візиту до ТЦК і проходження ВЛК не вийде", - повідомив правозахисник.

Також юрист додав, що відсутність оформленої відстрочки не означає, що вас можуть мобілізувати.

Для довідки

Підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності є стійкі, помірної тяжкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, які призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, у тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги та соціального захисту.

Особи за направленням лікувально-профілактичної установи охорони здоров'я після проведення певних лікувальних заходів за наявності відповідних підстав для встановлення 3 групи інвалідності мають право звернутися до Медико-соціальної експертної комісії за місцем їх проживання або лікування.