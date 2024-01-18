Чи можна одночасно хворіти на грип і COVID-19: відповідь Заслуженого лікаря України

Одночасне захворювання на грип і COVID-19 називають ко-інфекцією, або мікст-інфекцією.

Більше того, може бути навіть тридемія - одночасне зараження і грипом, і коронавірусною інфекцією, і респіраторно-синцитіальною інфекцією.

Респіраторно-синцитіальна інфекція небезпечна для дітей до 1 року і для людей похилого віку, адже вона також спричиняє тяжку дихальну недостатність.

"Зараз у нас у стаціонарах є такі пацієнти. Але повторюся: чим би людина не хворіла, найголовніше - своєчасно розпочати лікування", - додала Голубовська.

Як уберегтися від грипу

Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини - початок осені (вересень-жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни - впродовж всього сезону грипу.

Вакцинація посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється склад вакцин.

Також, щоб попередити зараження грипом, необхідно:

уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції

обмежити відвідини місць великого скупчення людей

часто провітрювати приміщення

часто мити руки з милом

не торкатися очей, носа або рота немитими руками

прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути

якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів

повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми

Як уберегтися від Омікрону

Для того, щоб захиститись від Омікрону, необхідно дотримуватись таких порад:

отримати повний курс щеплення від COVID-19, плюс бустерну дозу

правильно використовувати захисну маску в громадських місцях, а особливо громадському транспорті

дотримуватись правил гігієни (регулярно мити руки)

дотримуватися дистанції та при можливості уникати великого скупчення людей

Зокрема, через три дні після зараження з'являються такі симптоми:

головний біль

втома

чхання

біль у горлі

кашель

втрата апетиту

озноб чи тремтіння

лихоманка

втрата нюху або смаку

ломота у тілі та біль у м’язах

біль у вухах

Як уберегтися від респіраторно-синцитіальної інфекції

Респіраторно-синцитіальна інфекція - це гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ з тенденцією до виникнення бронхіоліту у дітей молодшого віку та осіб похилого віку.

Захворіти на цей вірус можна в будь-якому віці і не один раз, адже до нього не виробляється пожиттєвий імунітет і проти нього немає вакцин. Більшість людей переносить цей вірус, як звичайну застуду. Втім, як і у випадку з грипом та ковідом, вірус дуже небезпечний для груп ризику.

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Він не стійкий до знезаражувальних розчинів. Тому частіше мийте або обробляйте антисептиком руки, уникайте скупчень людей, носіть захисну маску.