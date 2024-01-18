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Чи можна одночасно хворіти на грип і COVID-19: відповідь Заслуженого лікаря України

Чи може людина одночасно хворіти на грип і COVID-19 (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул, Тетяна Самарук

Гостре респіраторне вірусне захворювання і коронавірусну хворобу українці можуть "підчепити" одночасно.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, доктор медичних наук, професор і Заслужений лікар України Ольга Голубовська.

При написанні матеріалу також використовувалися матеріали: сайт Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я та Polyclinica.

Одночасне захворювання на грип і COVID-19 називають ко-інфекцією, або мікст-інфекцією. 

Більше того, може бути навіть тридемія - одночасне зараження і грипом, і коронавірусною інфекцією, і респіраторно-синцитіальною інфекцією. 

Респіраторно-синцитіальна інфекція небезпечна для дітей до 1 року і для людей похилого віку, адже вона також спричиняє тяжку дихальну недостатність. 

"Зараз у нас у стаціонарах є такі пацієнти. Але повторюся: чим би людина не хворіла, найголовніше - своєчасно розпочати лікування", - додала Голубовська.

Як уберегтися від грипу

Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини - початок осені (вересень-жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни - впродовж всього сезону грипу.

Вакцинація посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється склад вакцин.

Також, щоб попередити зараження грипом, необхідно:

  • уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції
  • обмежити відвідини місць великого скупчення людей
  • часто провітрювати приміщення
  • часто мити руки з милом
  • не торкатися очей, носа або рота немитими руками
  • прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути
  • якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів
  • повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми

Як уберегтися від Омікрону

Для того, щоб захиститись від Омікрону, необхідно дотримуватись таких порад:

  • отримати повний курс щеплення від COVID-19, плюс бустерну дозу
  • правильно використовувати захисну маску в громадських місцях, а особливо громадському транспорті
  • дотримуватись правил гігієни (регулярно мити руки)
  • дотримуватися дистанції та при можливості уникати великого скупчення людей

Зокрема, через три дні після зараження з'являються такі симптоми:

  • головний біль
  • втома
  • чхання
  • біль у горлі
  • кашель
  • втрата апетиту
  • озноб чи тремтіння
  • лихоманка
  • втрата нюху або смаку
  • ломота у тілі та біль у м’язах
  • біль у вухах

Як уберегтися від респіраторно-синцитіальної інфекції

Респіраторно-синцитіальна інфекція - це гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ з тенденцією до виникнення бронхіоліту у дітей молодшого віку та осіб похилого віку.

Захворіти на цей вірус можна в будь-якому віці і не один раз, адже до нього не виробляється пожиттєвий імунітет і проти нього немає вакцин. Більшість людей переносить цей вірус, як звичайну застуду. Втім, як і у випадку з грипом та ковідом, вірус дуже небезпечний для груп ризику.

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Він не стійкий до знезаражувальних розчинів. Тому частіше мийте або обробляйте антисептиком руки, уникайте скупчень людей, носіть захисну маску. 

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