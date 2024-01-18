Чи можна одночасно хворіти на грип і COVID-19: відповідь Заслуженого лікаря України

Гостре респіраторне вірусне захворювання і коронавірусну хворобу українці можуть "підчепити" одночасно.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, доктор медичних наук, професор і Заслужений лікар України Ольга Голубовська.
При написанні матеріалу також використовувалися матеріали: сайт Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я та Polyclinica.
Одночасне захворювання на грип і COVID-19 називають ко-інфекцією, або мікст-інфекцією.
Більше того, може бути навіть тридемія - одночасне зараження і грипом, і коронавірусною інфекцією, і респіраторно-синцитіальною інфекцією.
Респіраторно-синцитіальна інфекція небезпечна для дітей до 1 року і для людей похилого віку, адже вона також спричиняє тяжку дихальну недостатність.
"Зараз у нас у стаціонарах є такі пацієнти. Але повторюся: чим би людина не хворіла, найголовніше - своєчасно розпочати лікування", - додала Голубовська.
Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини - початок осені (вересень-жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни - впродовж всього сезону грипу.
Вакцинація посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.
За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється склад вакцин.
Також, щоб попередити зараження грипом, необхідно:
Для того, щоб захиститись від Омікрону, необхідно дотримуватись таких порад:
Зокрема, через три дні після зараження з'являються такі симптоми:
Респіраторно-синцитіальна інфекція - це гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ з тенденцією до виникнення бронхіоліту у дітей молодшого віку та осіб похилого віку.
Захворіти на цей вірус можна в будь-якому віці і не один раз, адже до нього не виробляється пожиттєвий імунітет і проти нього немає вакцин. Більшість людей переносить цей вірус, як звичайну застуду. Втім, як і у випадку з грипом та ковідом, вірус дуже небезпечний для груп ризику.
Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Він не стійкий до знезаражувальних розчинів. Тому частіше мийте або обробляйте антисептиком руки, уникайте скупчень людей, носіть захисну маску.
Раніше Голубовська називала основну небезпеку Омікрону для українців.
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