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Можно ли одновременно болеть гриппом и COVID-19: ответ Заслуженного врача Украины

Может ли человек одновременно болеть гриппом и COVID-19 (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул, Татьяна Самарук

Острое респираторное вирусное заболевание и коронавирусную болезнь украинцы могут "подцепить" одновременно.

Об этом винтервью РБК-Украина сказала инфекционист, доктор медицинских наук, профессор и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

При написании материала использовались материалы: сайт Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья и Polyclinica.

Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 называют ко-инфекцией, или микст-инфекцией.

Более того, может быть даже тридемия - одновременное заражение и гриппом, и коронавирусной инфекцией, и респираторно-синцитиальной инфекцией.

Респираторно-синцитиальная инфекция опасна для детей до 1 года и для пожилых людей, ведь она также вызывает тяжелую дыхательную недостаточность.

"Сейчас у нас в стационарах есть такие пациенты. Но повторюсь: чем бы человек ни болел, самое главное - своевременно начать лечение", - добавила Голубовская.

Как уберечься от гриппа

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины - начало осени (сентябрь-октябрь). Вместе с тем, прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки - в течение всего сезона гриппа.

Вакцинация усиливает способность организма противостоять гриппу. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

По рекомендации ВОЗ для обеспечения максимальной защиты от вирусов, циркуляция которых ожидается именно в этом сезоне, ежегодно меняется состав вакцин.

Также, чтобы предупредить заражение гриппом, необходимо:

  • избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции
  • ограничить посещение мест большого скопления людей
  • часто проветривать помещение
  • часто мыть руки с мылом
  • не касаться глаз, носа или рта немытыми руками
  • прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить
  • если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров
  • полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления

Как уберечься от Омикрона

Для того чтобы защититься от Омикрона, необходимо следовать следующим советам:

  • получить полный курс прививки от COVID-19, плюс бустерную дозу
  • правильно использовать защитную маску в общественных местах, а особенно общественном транспорте
  • соблюдать правила гигиены (регулярно мыть руки)
  • соблюдать дистанцию и при возможности избегать большого скопления людей

В частности, через три дня после заражения появляются следующие симптомы:

  • головная боль
  • усталость
  • чихание
  • боль в горле
  • кашель
  • потеря аппетита
  • озноб или дрожь
  • лихорадка
  • потеря обоняния или вкуса
  • ломота в теле и боли в мышцах
  • боль в ушах

Как уберечься от респираторно-синцитиальной инфекции

Респираторно-синцитиальная инфекция - это острая вирусная инфекционная болезнь из группы ОРВИ с тенденцией к возникновению бронхиолита  у детей младшего возраста и пожилых людей.

Заболеть этим вирусом можно в любом возрасте и не один раз, ведь к нему не вырабатывается пожизненный иммунитет и против него нет вакцин. Большинство людей переносит этот вирус как обычную простуду. Впрочем, как и в случае с гриппом и вирусом, вирус очень опасен для групп риска.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Он не устойчив к обеззараживающим растворам. Поэтому чаще мойте или обрабатывайте антисептиком руки, избегайте скоплений людей, носите защитную маску.

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