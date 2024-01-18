Можно ли одновременно болеть гриппом и COVID-19: ответ Заслуженного врача Украины

Острое респираторное вирусное заболевание и коронавирусную болезнь украинцы могут "подцепить" одновременно.
Об этом винтервью РБК-Украина сказала инфекционист, доктор медицинских наук, профессор и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
При написании материала использовались материалы: сайт Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья и Polyclinica.
Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 называют ко-инфекцией, или микст-инфекцией.
Более того, может быть даже тридемия - одновременное заражение и гриппом, и коронавирусной инфекцией, и респираторно-синцитиальной инфекцией.
Респираторно-синцитиальная инфекция опасна для детей до 1 года и для пожилых людей, ведь она также вызывает тяжелую дыхательную недостаточность.
"Сейчас у нас в стационарах есть такие пациенты. Но повторюсь: чем бы человек ни болел, самое главное - своевременно начать лечение", - добавила Голубовская.
Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины - начало осени (сентябрь-октябрь). Вместе с тем, прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки - в течение всего сезона гриппа.
Вакцинация усиливает способность организма противостоять гриппу. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.
По рекомендации ВОЗ для обеспечения максимальной защиты от вирусов, циркуляция которых ожидается именно в этом сезоне, ежегодно меняется состав вакцин.
Также, чтобы предупредить заражение гриппом, необходимо:
Для того чтобы защититься от Омикрона, необходимо следовать следующим советам:
В частности, через три дня после заражения появляются следующие симптомы:
Респираторно-синцитиальная инфекция - это острая вирусная инфекционная болезнь из группы ОРВИ с тенденцией к возникновению бронхиолита у детей младшего возраста и пожилых людей.
Заболеть этим вирусом можно в любом возрасте и не один раз, ведь к нему не вырабатывается пожизненный иммунитет и против него нет вакцин. Большинство людей переносит этот вирус как обычную простуду. Впрочем, как и в случае с гриппом и вирусом, вирус очень опасен для групп риска.
Вирус передается воздушно-капельным путем. Он не устойчив к обеззараживающим растворам. Поэтому чаще мойте или обрабатывайте антисептиком руки, избегайте скоплений людей, носите защитную маску.
Ранее Голубовская называла основную опасность Омикрона для украинцев.
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