Можно ли одновременно болеть гриппом и COVID-19: ответ Заслуженного врача Украины

Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 называют ко-инфекцией, или микст-инфекцией.

Более того, может быть даже тридемия - одновременное заражение и гриппом, и коронавирусной инфекцией, и респираторно-синцитиальной инфекцией.

Респираторно-синцитиальная инфекция опасна для детей до 1 года и для пожилых людей, ведь она также вызывает тяжелую дыхательную недостаточность.

"Сейчас у нас в стационарах есть такие пациенты. Но повторюсь: чем бы человек ни болел, самое главное - своевременно начать лечение", - добавила Голубовская.

Как уберечься от гриппа

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины - начало осени (сентябрь-октябрь). Вместе с тем, прививки рекомендуют делать и в более поздние сроки - в течение всего сезона гриппа.

Вакцинация усиливает способность организма противостоять гриппу. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

По рекомендации ВОЗ для обеспечения максимальной защиты от вирусов, циркуляция которых ожидается именно в этом сезоне, ежегодно меняется состав вакцин.

Также, чтобы предупредить заражение гриппом, необходимо:

избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции

ограничить посещение мест большого скопления людей

часто проветривать помещение

часто мыть руки с мылом

не касаться глаз, носа или рта немытыми руками

прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить

если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров

полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления

Как уберечься от Омикрона

Для того чтобы защититься от Омикрона, необходимо следовать следующим советам:

получить полный курс прививки от COVID-19, плюс бустерную дозу

правильно использовать защитную маску в общественных местах, а особенно общественном транспорте

соблюдать правила гигиены (регулярно мыть руки)

соблюдать дистанцию и при возможности избегать большого скопления людей

В частности, через три дня после заражения появляются следующие симптомы:

головная боль

усталость

чихание

боль в горле

кашель

потеря аппетита

озноб или дрожь

лихорадка

потеря обоняния или вкуса

ломота в теле и боли в мышцах

боль в ушах

Как уберечься от респираторно-синцитиальной инфекции

Респираторно-синцитиальная инфекция - это острая вирусная инфекционная болезнь из группы ОРВИ с тенденцией к возникновению бронхиолита у детей младшего возраста и пожилых людей.

Заболеть этим вирусом можно в любом возрасте и не один раз, ведь к нему не вырабатывается пожизненный иммунитет и против него нет вакцин. Большинство людей переносит этот вирус как обычную простуду. Впрочем, как и в случае с гриппом и вирусом, вирус очень опасен для групп риска.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Он не устойчив к обеззараживающим растворам. Поэтому чаще мойте или обрабатывайте антисептиком руки, избегайте скоплений людей, носите защитную маску.