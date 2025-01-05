Чи можна митися за підвищеної температури: що радять лікарі

Підвищена температура тіла - це сигнал організму про боротьбу з інфекцією. У таких станах багато людей сумніваються, чи варто приймати душ або ванну, побоюючись, що це може погіршити самопочуття. Але чи справді це шкідливо?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніший міф, у який вірять досі чимало людей.

Міфи та правда про миття під час температури

Міф, що миття під час гарячки може призвести до ускладнень, поширений здавна. Однак сучасні лікарі наголошують, що купання під час хвороби не лише не заборонено, а й може бути корисним, якщо дотримуватися кількох правил.

Чому миття корисне

Очищення шкіри

Підвищена температура викликає потовиділення, яке допомагає організму позбавлятися токсинів. Однак накопичений піт може спричинити подразнення шкіри чи навіть посилити ризик інфекцій. Легкий душ допоможе зберегти шкіру чистою.

Релаксація

Теплий (але не гарячий!) душ чи ванна може розслабити м’язи, полегшити головний біль і сприяти заспокоєнню перед сном.

Зниження температури

Купання в помірно теплій воді (34–37 °C) може допомогти трохи знизити температуру тіла без медикаментів.

Важливі правила миття під час температури

Температура води

Вода має бути теплою, але не гарячою чи холодною, щоб уникнути стресу для організму.

Тривалість процедури

Приймайте душ або ванну не довше 10–15 хвилин, щоб не перевантажувати організм.

Після купання

Відразу після миття ретельно витріть тіло рушником і вдягніть сухий, теплий одяг. Уникайте протягів, щоб не переохолодитися.

Протипоказання

Від миття варто утриматися, якщо у вас сильний озноб, слабкість або температура перевищує 39 °C. У таких випадках краще проконсультуватися з лікарем.

Що кажуть дослідження

Науковці з Harvard Medical School підтверджують, що правильна гігієна під час хвороби не тільки безпечна, але й може сприяти швидшому одужанню. Головне — уникати екстремальних умов, таких як холодна чи занадто гаряча вода.

Митися під час підвищеної температури не тільки можна, а й потрібно, якщо це робити правильно. Дотримуйтеся рекомендацій лікарів, і ваш організм подякує вам за турботу навіть під час хвороби.