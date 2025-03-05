Чи можна мати зайву вагу, бути здоровим та довго жити? Відповідь експертів

Чи можна бути здоровим при надмірній вазі

Доктор медичних наук Сільвана Паннайн розповіла, що можна мати надлишкову вагу та бути метаболічно здоровими. Водночас ожиріння - це хвороба, яка впливає на організм різними способами. Тринадцять видів раку та 200 інших захворювань пов’язані з ожирінням.

Дієтолог Джессіка Шульц пояснила, що цифри на вагах прямо залежать від очікуваної тривалості життя. Якщо у вас понад 20 кілограмів зайвої ваги, то ваша ймовірність померти з будь-якої причини вдвічі вища, ніж для тих, хто не має надлишкової ваги.

В комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає також на тривалість життя. Зокрема, у дослідженні було виявлено, що тривалість життя чоловіків середнього віку, які мали надмірну вагу, була на 6 років менша у порівнянні з тими, хто постійно підтримував оптимальну для себе вагу.

Також існують інші проблеми зі здоров‘ям, пов‘язані із зайвою вагою. Наприклад, людина може стати більш сприйнятливою до апное (задишки) уві сні, отримати біль у суглобах та артрит, захворіти на діабет.

Як привести вагу в норму та жити довго

Здорове харчування, фізична активність і поведінка - найбільш ефективні інструменти для підтримання здорової ваги. Існують поради, які допоможуть тримати вагу в нормі.

Будьте активними

Фізична активність - найкраща профілактика надмірної ваги. Навіть, якщо ви маєте надмірну вагу, але водночас постійно активні фізично - ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази.

Якщо у вас немає часу на регулярні тренування, намагайтесь проводити активно кожну вільну хвилину.

Харчуйтесь повноцінно

Голодування та детокс дієти не працюють та навіть можуть зашкодити здоров‘ю. Важливо харчуватись регулярно та повноцінно. В жодному разі не пропускайте сніданки, не замінюйте повноцінний прийом їжі кавою.

Спіть достатньо

Порушення сну підвищує ризики мати надмірну вагу. Це пов’язано з появою метаболічних та ендокринних змін в організмі, що сприяють збільшенню ваги. Варто спати не менше 7-8 годин.

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