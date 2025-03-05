Можно ли иметь лишний вес, быть здоровым и жить долго? Ответ экспертов

Можно ли быть здоровым при избыточном весе

Доктор медицинских наук Сильвана Паннайн рассказала, что можно иметь избыточный вес и быть метаболически здоровыми. В то же время ожирение - это болезнь, которая влияет на организм различными способами. Тринадцать видов рака и 200 других заболеваний связаны с ожирением.

Диетолог Джессика Шульц объяснила, что цифры на весах напрямую зависят от ожидаемой продолжительности жизни. Если у вас более 20 килограммов лишнего веса, то ваша вероятность умереть по любой причине вдвое выше, чем для тех, кто не имеет избыточного веса.

В комбинации с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишний вес влияет также на продолжительность жизни. В частности, в исследовании было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал оптимальный для себя вес.

Также существуют другие проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. Например, человек может стать более восприимчивым к апноэ (одышке) во сне, получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом.

Как привести вес в норму и жить долго

Здоровое питание, физическая активность и поведение - наиболее эффективные инструменты для поддержания здорового веса. Существуют советы, которые помогут держать вес в норме.

Будьте активными

Физическая активность - лучшая профилактика избыточного веса. Даже если вы имеете избыточный вес, но при этом постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы.

Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту.

Питайтесь полноценно

Голодание и детокс диеты не работают и даже могут навредить здоровью. Важно питаться регулярно и полноценно. Ни в коем случае не пропускайте завтраки, не заменяйте полноценный прием пищи кофе.

Спите достаточно

Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, способствующих увеличению веса. Стоит спать не менее 7-8 часов.

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