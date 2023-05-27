Чи можна ласувати полуницею тим, хто береже фігуру: відповідь тренера

Полуниця популярна літня ягода, якою більшість із нас ласує без обмежень. Хоч вона багата на вітаміни та інші корисні для здоров'я елементи, але чи не шкодить вона фігурі?

Відповідь на це питання дав спортивний тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці в Instagram .

Чи шкодить полуниця фігурі

"У 100 грамах полуниці 33 калорії. Щоб зрозуміти - це багато чи мало, то для порівняння, у 1 ст.л олії стільки ж калорій, як у 300 грамах полуниці. Крім того, що у цих ягодах мало калорій, у них багато води і клітковини. А це означає, що вони ситні. З'їдаючи полуницю, ви знижуєте загальну кількість спожитих калорій за добу", - пояснює експерт.

Втім побутує думка, що фруктоза із полуниці може бути шкідлива.

"Дійсно, надлишок фруктози шкідливий для печінки, особливо, якщо він поєднується із переїданням та сидячим способом життя. Але насправді у полуниці дріб'язкова доза фруктози", - додає тренер.

Норма фруктози для здорової людини - 50-60 г, що еквівалентно 1,3-1,6 кг полуниці.

"Не думаю, що хтось регулярно з'їдає 2 кілограми полуниці на день. Надлишок фруктози - це не про фрукти, а про соки, солодкі води і пряники. До прикладу, у пляшці Кока-Коли (0,33 мл) третина добової норми фруктози", - каже Мандзяк.

Також він зазначає, що полуницю можна їсти навіть у ввечері, головне у розумних дозах.

Кому не можна їсти полуницю

Для деяких категорій людей полуниця може бути шкідливою. А саме лікарі не радять їсти цю ягоду: