Можно ли лакомиться клубникой тем, кто бережет фигуру: ответ тренера

Клубника популярная летняя ягода, которой большинство из нас лакомятся без ограничений. Хоть она богата витаминами и другими полезными элементами для здоровья, но не вредит ли она фигуре?

Ответ на этот вопрос дал спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram .

Вредит ли клубника фигуре

"В 100 граммах клубники 33 калории. Чтобы понять - это много или мало, то для сравнения, в 1 ст.л растительного масла столько калорий, как в 300 граммах клубники. Кроме того, что в этих ягодах мало калорий, у них много воды и клетчатки. А это значит, что они сытные. Съедая клубнику, вы снижаете общее количество употребленных калорий в сутки", - объясняет эксперт.

Однако бытует мнение, что фруктоза из клубники может быть вредна.

"Действительно, избыток фруктозы вреден для печени, особенно если он сочетается с перееданием и сидячим образом жизни. Но на самом деле в клубнике мелочная доза фруктозы", - добавляет тренер.

Норма фруктозы для здорового человека - 50-60 г, что эквивалентно 1,3-1,6 кг клубники.

"Не думаю, что кто-то регулярно съедает 2 килограмма клубники в день. Избыток фруктозы - это не о фруктах, а о соках, сладких водах и пряниках. К примеру, в бутылке Кока-Колы (0,33 мл) треть суточной нормы фруктозы", - говорит Мандзяк.

Также он отмечает, что клубнику можно есть даже вечером, главное в разумных дозах.

Кому нельзя есть клубнику

Для некоторых категорий людей клубника может быть вредной. А именно врачи не советуют есть эту ягоду: