Можно ли лакомиться клубникой тем, кто бережет фигуру: ответ тренера
Клубника популярная летняя ягода, которой большинство из нас лакомятся без ограничений. Хоть она богата витаминами и другими полезными элементами для здоровья, но не вредит ли она фигуре?
Ответ на этот вопрос дал спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram.
Вредит ли клубника фигуре
"В 100 граммах клубники 33 калории. Чтобы понять - это много или мало, то для сравнения, в 1 ст.л растительного масла столько калорий, как в 300 граммах клубники. Кроме того, что в этих ягодах мало калорий, у них много воды и клетчатки. А это значит, что они сытные. Съедая клубнику, вы снижаете общее количество употребленных калорий в сутки", - объясняет эксперт.
Однако бытует мнение, что фруктоза из клубники может быть вредна.
"Действительно, избыток фруктозы вреден для печени, особенно если он сочетается с перееданием и сидячим образом жизни. Но на самом деле в клубнике мелочная доза фруктозы", - добавляет тренер.
Норма фруктозы для здорового человека - 50-60 г, что эквивалентно 1,3-1,6 кг клубники.
"Не думаю, что кто-то регулярно съедает 2 килограмма клубники в день. Избыток фруктозы - это не о фруктах, а о соках, сладких водах и пряниках. К примеру, в бутылке Кока-Колы (0,33 мл) треть суточной нормы фруктозы", - говорит Мандзяк.
Также он отмечает, что клубнику можно есть даже вечером, главное в разумных дозах.
Кому нельзя есть клубнику
Для некоторых категорий людей клубника может быть вредной. А именно врачи не советуют есть эту ягоду:
- Кормящим мамам, чтобы предотвратить вероятную аллергию у младенца. Разрешается есть только 1-2 ягоды в сутки и при этом отслеживать, как реагирует на этот продукт ребенок.
- Детям до 3 лет также не стоит давать клубнику, потому что есть опасность пищевых расстройств и отравлений.
- Людям с болезнями почек. Частое злоупотребление клубники может увеличить риски появления камней в почках.
- Людям с гастритом и язвенной болезнью. Кислота из ягод может раздражать слизистую желудка и вызвать обострение гастрита и язвенной болезни.
- Людям, принимающим лекарство от давления. Не советуют одновременно есть клубнику и пить препараты на основе энаприла. Такое сочетание влечет за собой дополнительную нагрузку на почки.
Раньше мы рассказывали о том, как на самом деле клубника влияет на здоровье.
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