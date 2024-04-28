Можно ли ломать сирень: приметы, неожиданная новость от адвоката и мнение садоводов

В Украине уже начался сезон сирени. Ароматные и красивые цветы растут в парках, на улицах и возле частных домов. И многим очень хочется сорвать несколько веточек, чтобы поставить их дома в вазу.

Во время написания материала были использованы: сюжет из "Сніданку з 1+1" с блогершей Антониной Лесик, интервью с главным садовником Национального ботанического сада им.М.М.Гришка Василием Остапьюком для YouTube-канала "СонцеСад", видео с YouTube-канала "Слово адвоката", сайт Днепра "056.ua".

Можно ли рвать сирень, а также, что об этом говорят приметы и какие за это могут быть штрафы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли рвать сирень - мнение биологов

Споры из-за того, можно ли ломать сирень, возникают каждый год. Одни говорят, что это якобы полезно для растения, другие уверяют - "варварские" методы выламывания ветвей только вредят.

Садовая блогерша Лесик не стала говорить, что сирень запрещено обрезать на букеты. Она рекомендует делать это осторожно и секатором. При этом лучше резать сирень вечером или ранним утром, когда в ветвях содержится больше жидкости.

Как правильно обрезать сирень (скриншот)

А главный садовник Национального ботанического сада им.М.М.Гришка рассказал, что если вы действительно хотите, чтобы сирень цвела в следующем году, обрезать ее стоит уже тогда, когда цветы начнут вянуть.

Когда обрезать сирень - объяснение садовника (скриншот)

Также существует объяснение тому, почему нельзя выламывать сирень. Дело в том, что это достаточно травматично для куста. И когда вы ломаете ветки, потом растение может заболеть, ведь сквозь "открытые раны" может попасть избыточное количество влаги, бактерии и плесень.

Кроме этого, выламывание ветвей может привести к тому, что сирень больше не будет цвести. Именно поэтому популярный тезис о "пользе" от срыва сирени неправдив.

Почему не стоит выламывать сирень (скриншот)

Можно ли ломать сирень - какие могут быть штрафы

По словам адвоката Руслана Ружицкого, мало кто знает, но за ломание веток сирени можно получить штраф.

Законно ли рвать сирень в парках или на улицах (скриншоты)

"Фактически все места, где растет сирень, принадлежат к объектам благоустройства. И на таких объектах запрещено: самовольно устраивать огороды, повреждать деревья, кусты, цветники, газоны, рвать цветы, ломать ветки на деревьях", - отмечал адвокат в 2023 году.

"Соответственно, за это существует ответственность, она составляет от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Что составляет от 340 до 1360 гривен", - добавлял он.

Правда ли, что сирень приносит неудачи (скриншот)

Приметы о сирени

Народные предрассудки охватили все, даже сирень. И, согласно приметам, особенно внимательно стоит относиться к белым кустам. Существует поверье, что именно этот цвет сирени якобы приносит неудачу.

Считается, что человек может навлечь на себя болезни и несчастья, а также даже потерять жилье, если сорвет и принесет домой белую сирень. Кроме этого, она якобы может спровоцировать ссоры, а от ищущих любви девушек растение "отвернет" всех потенциальных кавалеров.

Правда ли, что белая сирень приносит несчастье (иллюстрация: freepik.com)

Впрочем, приметы и предрассудки не имеют никакого логического объяснения. Поэтому если вы хотите нарезать несколько веточек сирени - руководствуйтесь собственными нравственными принципами, соблюдайте законы и берегите растение от травматического обрывания побегов.