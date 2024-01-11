Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки и какие могут быть последствия

Вопрос об использовании телефона во время зарядки вызывает множество споров. Это не обязательно плохо или неправильно, но принятие определенных мер предосторожности, независимо от того, являетесь ли вы пользователем iPhone или Android, имеет важное значение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт про технологии Appuals .

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки

В первую очередь, следует рассмотреть вопрос безопасности, дабы исключить вероятность удара током и даже смерти. В случае с зарядными устройствами для мобильных гаджетов это не просто предостережение для проформы, а вполне реальная угроза, от которой спасает использование оригинального (комплектного) адаптера.

Однако не все так просто, ведь многих не устраивает, например, зарядное устройство, которое кладут в коробку с iPhone. Для более эффективной зарядки яблочного гаджета можно приобрести устройство с большей силой тока от Apple или других проверенных производителей.

В таком случае пользоваться смартфоном во время зарядки будет по-прежнему безопасно, но будет снижен (на относительно малое значение) срок годности аккумулятора.

Какая существует опасность

Самый опасный вариант - покупка дешевого зарядного устройства от неизвестного производителя. Такой адаптер может реально убить человека и такие происшествия уже имели место. Причем в нескольких случаях было установлено, что пользователь просто разговаривал по телефону во время зарядки, а не играл в тяжелые игры или запускал энергоемкие приложения.

Еще одна проблема - медленная зарядка и нагрев аккумулятора во время использования гаджета на зарядке. Запустив игру или даже фильм на смартфоне, который подключен к источнику питания, вы заметите повышение температуры корпуса, а это вовсе не полезно для батареи устройства.

Если такие нагрузки регулярно даются на аккумулятор, это отражается на его сроке службы, а при самом плохом раскладе возможно даже возгорание батареи. Естественно, подобному риску подвержены, в первую очередь, владельцы смартфонов из дешевого сегмента.

Итог

Смартфоном на зарядке пользоваться можно, если вы уверены в производителе самого гаджета и зарядного устройства, однако при этом аккумулятор будет испытывать дополнительные нагрузки и нагреваться.

Если у вас в руках, например, Apple iPhone, флагманы Samsung и другие топ-смартфоны с комплектным адаптером - опасаться нечего (при сильном нагреве устройства попросту автоматически отключатся), тогда как обычный гаджет с таким же безымянным адаптером может наделать бед.