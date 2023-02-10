Можно ли кипятить воду несколько раз: это важно знать

Многие считают, что чем больше раз прокипятить воду, тем лучше она становится очищенной. После кипячения химический состав воды меняется. Однако это все зависит от качества воды.

Можно ли кипятить воду несколько раз

Существует мнение, что вода, кипяченая 2 и более раз является "мертвой" и даже опасной. Однако, важно помнить, что не вся вода одинакова.

По словам нутрициолога, вода имеет разные минеральные составы, может иметь разный вкус в зависимости от ее источника и способа обработки. Кипячение воды убивает вредные микробы.

"Однако существует мнение, что в процессе кипячения в ней выделяются мышьяк, фтор и нитраты, вредные минералы, которые могут нести смертельную угрозу для человека", - говорится в сообщении.

Эксперт говорит, что эти минералы действительно опасны, но при условии, что их каждый день принимать в больших дозах. А вода, проходящая через местные водоканалы, в колодцах или бутилированная содержит минералы в количествах, которые совершенно безопасны для человека.

Что происходит с водой во время кипения

Когда мы кипятим воду, то часть воды испаряется, а минералы соответственно остаются в меньшем количестве воды. С каждым разом кипячение воды концентрация минералов будет увеличиваться, а количество воды - уменьшаться.

"Хотя с научной точки зрения данный аргумент имеет право на жизнь, он не учитывает, что источники водоснабжения постоянно проверяются на загрязнение и доказали свою безопасность для потребления", - говорит Волошович.

Поэтому опасные минералы в таких дозах вряд ли будут присутствовать в воде, за исключением стихийных или химических катастроф.

В общем, если вы хотите исследовать, какую воду пьете, то ее образцы можно отнести в лабораторию, которые в развернутом виде дадут полную информацию о ее содержании.