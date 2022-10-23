Чи можна на холоді заробити цистит? Лікарі розставили всі крапки над "і"

З дитинства дівчаток застерігали не сидіти на холодному, прикривати спину та не носити короткі спідниці, бо заробимо цистит. Тепер же варто відкинути "бабусині поради" і запам'ятати, що цистит на холоді не заробиш, адже його провокують бактерії і тільки вони.
Про це розповіла лікарка Тетяна Тульчак.
До інфекцій сечовидільних шляхів (ІСШ) у жінок відносять уретрит і цистит. Цистит - це медичний термін запалення сечового міхура, уретрит - запалення уретри.
Найчастіше збудники локалізуються на слизовій оболонці в ділянці навколо уретри з калової або вагінальної флори та висхідним шляхом від уретри потрапляють до сечового міхура.
Кишкова паличка є найпоширенішою бактерією, яка викликає ІСШ у жінок, але й інші збудники (ентерококи, стафілококи та навіть грибки) можуть викликати цей не зовсім приємний стан.
Цукровий діабет, закреп, тривале використання катетера, реакція на певні ліки (хіміотерапевтичні препарати), наявність конкрементів (пісок і камені у нирках) теж можуть бути причиною рецедивуючих ІСШ.
Необхідна достатня особиста інтимна гігієна, а також вашого статевого партнера. Не забувайте, що жінкам/дівчаткам підмиватись потрібно в напрямку до анального отвору.
Достатній питний режим та вчасне відвідування туалету, щоб висококонцентрована сеча не подразнювала слизову оболонку сечових шляхів.
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