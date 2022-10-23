Чи можна на холоді заробити цистит? Лікарі розставили всі крапки над "і"

До інфекцій сечовидільних шляхів (ІСШ) у жінок відносять уретрит і цистит. Цистит - це медичний термін запалення сечового міхура, уретрит - запалення уретри.

Для розвитку запального процесу в даних органах потрібна бактерія!

Найчастіше збудники локалізуються на слизовій оболонці в ділянці навколо уретри з калової або вагінальної флори та висхідним шляхом від уретри потрапляють до сечового міхура.

Кишкова паличка є найпоширенішою бактерією, яка викликає ІСШ у жінок, але й інші збудники (ентерококи, стафілококи та навіть грибки) можуть викликати цей не зовсім приємний стан.

Цукровий діабет, закреп, тривале використання катетера, реакція на певні ліки (хіміотерапевтичні препарати), наявність конкрементів (пісок і камені у нирках) теж можуть бути причиною рецедивуючих ІСШ.

Симптоми циститу включають:

часті позиви до сечовипускання

печіння чи біль при сечовипусканні

сечопуск невеликою кількістю сечі

кров у сечі (гематурія)

наявність мутної або неприємного запаху сечі

наявність дискомфорту внизу живота

Як попередити ІСШ?

Необхідна достатня особиста інтимна гігієна, а також вашого статевого партнера. Не забувайте, що жінкам/дівчаткам підмиватись потрібно в напрямку до анального отвору.

Достатній питний режим та вчасне відвідування туалету, щоб висококонцентрована сеча не подразнювала слизову оболонку сечових шляхів.