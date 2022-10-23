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Можно ли на холоде заработать цистит? Врачи расставили все точки над "i"

Фото: Можно ли получить цистит на холоде (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

С детства девочек предостерегали не сидеть на холодном, прикрывать спину и не носить короткие юбки, потому что заработаем цистит. Теперь же стоит отбросить "бабушкины советы" и запомнить, что цистит на холоде не заработаешь, ведь его провоцируют бактерии и только они.

Об этом рассказала врач Татьяна Тульчак.

К инфекциям мочевыводящих путей (ИМШ) у женщин относят уретрит и цистит. Цистит – это медицинский термин воспаления мочевого пузыря, уретрит – воспаление уретры.

Для развития воспалительного процесса в данных органах требуется бактерия!

Чаще всего возбудители локализуются на слизистой в участке вокруг уретры из каловой или вагинальной флоры и восходящим путем от уретры попадают в мочевой пузырь.

Кишечная палочка является самой распространенной бактерией, вызывающей ИМШ у женщин, но и другие возбудители (энтерококки, стафилококки и даже грибки) могут вызвать это не совсем приятное состояние.

Сахарный диабет, запор, длительное использование катетера, реакция на определенные лекарства (химиотерапевтические препараты), наличие конкрементов (песок и камни в почках) тоже могут являться причиной рецедивирующих ИМШ.

Симптомы цистита включают в себя:

  • частые позывы к мочеиспусканию
  • жжение или боль при мочеиспускании
  • мочепуск небольшим количеством мочи
  • кровь в моче (гематурия)
  • наличие мутного или неприятного запаха мочи
  • наличие дискомфорта внизу живота

Как предупредить ИМШ?

Необходима достаточная личная интимная гигиена, а также вашего полового партнера. Не забывайте, что женщинам/девочкам подмываться нужно по направлению к анальному отверстию.

Достаточный питьевой режим и своевременное посещение туалета, чтобы высококонцентрированная моча не раздражала слизистую мочевых путей.

Раньше мы писали о полезных продуктах, которые действительно могут навредить.

Также врачи рассказали, как ухаживать за кожей в холода, чтобы она оставалась красивой и сияющей.

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циститздоровье