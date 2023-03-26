Чи можна готувати і їсти пророслу картоплю? Тримайте відповідь

Навесні картопля неминуче проростає, тому виникає питання, чи можна вживати такий коренеплід, адже запаси ще не вичерпались, а до нового врожаю кілька місяців.
Що ж робити з овочами - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Картопля при неправильному зберіганні може накопичувати в собі дуже токсичну речовину - соланін. Його можна легко розпізнати в позеленілих бульбах. Але в паростках він також міститься, особливо, коли бульби мають доступ до світла.
Також слід звернути увагу, що картопля, яка проросла, поступово втрачає поживні речовини. Бульби в'януть, зморщуються, втрачають свої поживні і смакові якості.
Якщо бульби проросли, до їх обробки перед готуванням не треба поставитися уважніше: обов'язково видалити паростки, а ще краще - вирізати вічка (із запасом близько 1 см), звідки вони проросли.
"Паростки містять концентрацію глікоалкалоїдів, сполук, які, якщо ви з’їсте їх у великій кількості, можуть спричинити деякі токсичні ефекти", - каже Брайан Сілнесс, кулінарний експерт.
Якщо картопля м’яка на дотик, зів’яла чи зморшкувата, викиньте її.
Якщо ви розрізаєте картоплю, і вона виглядає зеленою, її так само потрібно викинути.
Але якщо бульби проросли, але все ще залишаються твердими, без зморшок, а самі паростки маленькі, їх можна готувати і вживати в їжу. Лише не забудьте відрізати пророслі частини.
Під час зберігання обов'язково попіклуйтеся про те, щоб картопля "дихала". Для цього вам знадобиться паперовий, тканинний або сітчастий мішок, або ж паперова коробка.
Зберігають овочі в темному прохолодному місці. Якщо це погріб, то мішки не можна ставити на землю, необхідні піддони для циркуляції повітря. Важливо, щоб картопля не перемерзла, бо тоді її смак зіпсується, а після відтанення - зіпсуються і самі бульби.
Проте повністю вберегти від проростання, вам навряд чи вдасться, адже це - природний процес.
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