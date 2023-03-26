Чи можна готувати і їсти пророслу картоплю? Тримайте відповідь

Чи може проросла картопля нашкодити

Картопля при неправильному зберіганні може накопичувати в собі дуже токсичну речовину - соланін. Його можна легко розпізнати в позеленілих бульбах. Але в паростках він також міститься, особливо, коли бульби мають доступ до світла.

Також слід звернути увагу, що картопля, яка проросла, поступово втрачає поживні речовини. Бульби в'януть, зморщуються, втрачають свої поживні і смакові якості.

Якщо бульби проросли, до їх обробки перед готуванням не треба поставитися уважніше: обов'язково видалити паростки, а ще краще - вирізати вічка (із запасом близько 1 см), звідки вони проросли.

"Паростки містять концентрацію глікоалкалоїдів, сполук, які, якщо ви з’їсте їх у великій кількості, можуть спричинити деякі токсичні ефекти", - каже Брайан Сілнесс, кулінарний експерт.

Яку картоплю точно не можна їсти

Якщо картопля м’яка на дотик, зів’яла чи зморшкувата, викиньте її.

Якщо ви розрізаєте картоплю, і вона виглядає зеленою, її так само потрібно викинути.

Але якщо бульби проросли, але все ще залишаються твердими, без зморшок, а самі паростки маленькі, їх можна готувати і вживати в їжу. Лише не забудьте відрізати пророслі частини.

Який найкращий спосіб зберігання картоплі?

Під час зберігання обов'язково попіклуйтеся про те, щоб картопля "дихала". Для цього вам знадобиться паперовий, тканинний або сітчастий мішок, або ж паперова коробка.

Зберігають овочі в темному прохолодному місці. Якщо це погріб, то мішки не можна ставити на землю, необхідні піддони для циркуляції повітря. Важливо, щоб картопля не перемерзла, бо тоді її смак зіпсується, а після відтанення - зіпсуються і самі бульби.

Проте повністю вберегти від проростання, вам навряд чи вдасться, адже це - природний процес.