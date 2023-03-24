Ось що цукор робить з вашим серцем
Цукор ми вживаємо щодня, отримуючи його з фруктів, овочів, молока й з інших продуктів. Але є доданий цукор - той самий підсолоджувач, який ми отримуємо з газованих напоїв, солодощів чи просто додаємо в чай. Але як вживання цукру впливає на наше серце?
Про це розповіла лікар-кардіолог Наталя Іванюк в Instagram.
Чи шкодить нам природній цукор?
Цукор природній (зв'язаний) міститься в молоці (галактоза), зернових (в ячмені мальтоза), фруктах (глюкоза + фруктоза), меді (глюкоза + фруктоза), овочах.
За словами лікарки, усі вони перетворюються у ШКТ в глюкозу, як правило, все на користь.
Як щодо вільного цукру?
Це цукор, вилучений з природних джерел: білий цукор, кукурудзяний сироп, сироп агави, ячмінний солод. Його додають в багато видів готової продукції. І тут вже не про користь.
Якщо перевищена кількість і порушена якість споживання цукру, нерідко починаються проблеми:
Зайва вага. Особливо якщо є комбо: багато солодкого + мало повноцінної їжі + сидячий спосіб життя. Як наслідок ризик розвитку артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, інфаркту і т. п.
Цукровий діабет. Це захворювання бʼє практично по всьому організму, особливо по серцю та судинах. Інсульт, інфаркт, пошкодження і закупорка судин - неповний перелік ускладнень діабету.
І це ще не все. Проблеми із печінкою, карієс, дефіцити (бо солодке "заміняє" збалансовані прийоми їжі), старіння шкіри тощо.
Чи варто повністю відмовлятися від цукру?
Якщо ви загалом ведете здоровий спосіб життя: багато рухаєтеся, збалансовано харчуєтеся то шматочок шоколадки чи навіть торта не принесе суттєвої шкоди. Головне - баланс.
За рекомендаціями ВООЗ, цукор має складати не більше 10% від калорійності раціону за день. Для дорослого це приблизно 5-6 чайних ложок на добу.
Ну і тут діє правило: краще менше, ніж більше.
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