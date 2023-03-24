Ось що цукор робить з вашим серцем

Цукор ми вживаємо щодня, отримуючи його з фруктів, овочів, молока й з інших продуктів. Але є доданий цукор - той самий підсолоджувач, який ми отримуємо з газованих напоїв, солодощів чи просто додаємо в чай. Але як вживання цукру впливає на наше серце?

Про це розповіла лікар-кардіолог Наталя Іванюк в Instagram .

Чи шкодить нам природній цукор?

Цукор природній (зв'язаний) міститься в молоці (галактоза), зернових (в ячмені мальтоза), фруктах (глюкоза + фруктоза), меді (глюкоза + фруктоза), овочах.

За словами лікарки, усі вони перетворюються у ШКТ в глюкозу, як правило, все на користь.

Як щодо вільного цукру?

Це цукор, вилучений з природних джерел: білий цукор, кукурудзяний сироп, сироп агави, ячмінний солод. Його додають в багато видів готової продукції. І тут вже не про користь.

Якщо перевищена кількість і порушена якість споживання цукру, нерідко починаються проблеми:

Зайва вага. Особливо якщо є комбо: багато солодкого + мало повноцінної їжі + сидячий спосіб життя. Як наслідок ризик розвитку артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, інфаркту і т. п.

Цукровий діабет. Це захворювання бʼє практично по всьому організму, особливо по серцю та судинах. Інсульт, інфаркт, пошкодження і закупорка судин - неповний перелік ускладнень діабету.

І це ще не все. Проблеми із печінкою, карієс, дефіцити (бо солодке "заміняє" збалансовані прийоми їжі), старіння шкіри тощо.

Чи варто повністю відмовлятися від цукру?

Якщо ви загалом ведете здоровий спосіб життя: багато рухаєтеся, збалансовано харчуєтеся то шматочок шоколадки чи навіть торта не принесе суттєвої шкоди. Головне - баланс.

За рекомендаціями ВООЗ, цукор має складати не більше 10% від калорійності раціону за день. Для дорослого це приблизно 5-6 чайних ложок на добу.

Ну і тут діє правило: краще менше, ніж більше.