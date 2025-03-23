Чи можна дітям давати чорний шоколад? Це важливо знати батькам

Чи можна дітям давати чорний шоколад

Дієтолог Емі Рід розповіла, що чорний шоколад містить кофеїн. Зокрема, 30 грам продукту з 60-69% какао містить 24 мг кофеїну. Це приблизно така ж кількість, як чверть чашки кави.

Невеликі кількості, швидше за все, добре переносяться. Але більші кількості можуть викликати побічні ефекти, подібні до тих, які відчувають дорослі, коли вони вживають занадто багато кофеїну: труднощі зі сном, занепокоєння, діарея, блювота та підвищення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

Як стимулятор, кофеїн часто має сильніший вплив на організми, що ростуть, ніж на дорослі. Дорослим варто обмежити споживання кофеїну до 400 мг на день. Тоді як дітям взагалі потрібно його обмежити.

Опубліковано здорові добові обмеження кофеїну за віком:

діти 4-6 років: менше 35 мг

діти 7-9 років: менше 55 мг

діти 10-12 років: менше 85 мг

діти 13 років і старше: менше 2,5 мг на кілограм маси тіла

дорослі: менше 400 мг

Газовані напої, енергетичні напої та інші види цукерок і солодощів також містять кофеїн.

Який шоколад давати дітям

Темний шоколад зазвичай містить менше цукру, ніж молочний. Але він не завжди подобається дітям, оскільки він не такий солодкий і вершковий.

Перевіряйте харчові етикетки та пам’ятайте про кількість цукру та калорій у будь-якому шоколаді, який ви обираєте для дітей. Чорний шоколад з меншим відсотком какао, швидше за все, міститиме менше кофеїну і буде безпечнішим для дітей молодшого віку.

Чорний шоколад зазвичай містить більше антиоксидантів і заліза. Тоді як молочний містить більше кальцію.

"Якщо їсти його в помірних кількостях, скоріше за все, немає великої різниці між чорним і молочним шоколадом", - сказала дієтолог.

Уникайте шоколаду з пальмовою олією, штучними ароматизаторами та великою кількістю цукру. Краще обирати органічний шоколад або варіанти з натуральним складом.

Білий шоколад - не найкращий вибір. Він не містить какао-порошку, а складається здебільшого з какао-масла, цукру та молока, тому має мало корисних властивостей.

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