Можно ли детям давать черный шоколад? Это важно знать родителям

Можно ли детям давать черный шоколад

Диетолог Эми Рид рассказала, что черный шоколад содержит кофеин. В частности, 30 грамм продукта с 60-69% какао содержит 24 мг кофеина. Это примерно такое же количество, как четверть чашки кофе.

Небольшие количества, скорее всего, хорошо переносятся. Но большие количества могут вызвать побочные эффекты, подобные тем, которые испытывают взрослые, когда они употребляют слишком много кофеина: трудности со сном, беспокойство, диарея, рвота и повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Как стимулятор, кофеин часто оказывает более сильное влияние на растущие организмы, чем на взрослые. Взрослым следует ограничить потребление кофеина до 400 мг в день. Тогда как детям вообще нужно его ограничить.

Опубликованы здоровые суточные ограничения кофеина по возрасту:

дети 4-6 лет: менее 35 мг

дети 7-9 лет: менее 55 мг

дети 10-12 лет: менее 85 мг

дети 13 лет и старше: менее 2,5 мг на килограмм массы тела

взрослые: менее 400 мг

Газированные напитки, энергетические напитки и другие виды конфет и сладостей также содержат кофеин.

Какой шоколад давать детям

Темный шоколад обычно содержит меньше сахара, чем молочный. Но он не всегда нравится детям, поскольку он не такой сладкий и сливочный.

Проверяйте пищевые этикетки и помните о количестве сахара и калорий в любом шоколаде, который вы выбираете для детей. Черный шоколад с меньшим процентом какао, скорее всего, будет содержать меньше кофеина и будет безопаснее для детей младшего возраста.

Черный шоколад обычно содержит больше антиоксидантов и железа. Тогда как молочный содержит больше кальция.

"Если есть его в умеренных количествах, скорее всего, нет большой разницы между черным и молочным шоколадом", - сказала диетолог.

Избегайте шоколада с пальмовым маслом, искусственными ароматизаторами и большим количеством сахара. Лучше выбирать органический шоколад или варианты с натуральным составом.

Белый шоколад - не лучший выбор. Он не содержит какао-порошка, а состоит в основном из какао-масла, сахара и молока, поэтому имеет мало полезных свойств.

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