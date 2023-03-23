Чи можна давати котам рибу та скільки її має бути в раціоні: відповідь ветеринара

Чим риба корисна

Риба та морепродукти – це джерело білка, амінокислот, жирних кислот омега-3, вітамінів А, В, D, магнію, кальцію. При цьому енергетична цінність цих продуктів значно вища, ніж у м'ясі.

Вживання морепродуктів підтримує здоров'я суглобів, серця, шкіри та вовни. Однак у раціоні котів та собак риба та морепродукти не є необов'язковими продуктами. Їх можна давати своїм домашнім улюбленцям у тому випадку, якщо вони абсолютно здорові та їдять таку їжу із задоволенням.

Чим риба та морепродукти можуть бути небезпечними

Надмірне вживання риби може призвести до порушення обміну речовин, сечокам'яної хвороби та рахіту. Сира риба може спровокувати зараження гельмінтами, а жирна риба може викликати панкреатит і розлад травлення.

У деяких видах риби міститься фермент тіаміназа, який руйнує тіамін та викликає дефіцит в організмі. Симптоми: млявість, втрата ваги, неврологічні порушення, парези, судоми. У якій рибі він є:

короп

оселедець

щука

тріска

кефаль

акула

камбала

Варто зазначити, що тіаміназа руйнується при обробці високими температурами – таку рибу потрібно ретельно готувати.

Ще в деяких видах риби міститься триметиламін оксид, який заважає засвоєнню Fe в організмі. Це також має негативні наслідки – дефіцит речовини, недорозвинення плода, безплідність, анемія. Триметиламін оксид також руйнується за високої температури.

Скумбрія категорично протипоказана тваринам - у ній може бути гістамін.

Яку рибу та морепродукти можна давати тваринам

До раціону котів і собак можна включити: хек, тюльку, мойву, тріску, морського окуня, карася, тунець, горбушу, лосось, форель.

Дуже багато вітамінів та корисних мінералів міститься у морепродуктах: кальмари, краби, креветки, мідії. Категорично не можна давати тваринам лобстерів – у них багато холестерину та натрію.

Важливі правила вживання риби тваринами

Риба повинна обов'язково пройти термічну обробку – можна варити, запікати.

Риба повинна бути попередньо очищена від нутрощів, кісточок та голови.

Не варто давати рибу частіше, ніж 2-3 рази на тиждень

Морепродукти можна давати тільки у відвареному вигляді та за умови, що у кота немає на них алергії. Бажано попередньо проконсультуватися з дієтологом або ветеринаром, оскільки потрібний контроль P та Mg.

Кошенятам і цуценятам морепродукти давати категорично не можна.