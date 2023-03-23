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Можно ли давать котам рыбу и сколько ее должно быть в рационе: ответ ветеринара

Котам можно давать рыбу или нет (Фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Несмотря на распространенное мнение о том, что коты любят рыбу и она для них очень полезна - этот продукт нужно давать животным с большой осторожностью. И собаки переваривают рыбу и морепродукты значительно лучше, чем коты.

Какую рыбу можно включить в рацион кота и в каком количестве можно ее давать, рассказала ветеринар, зоопсихолог и зоодиетолог Лидия Лободина на своей странице в Instagram.

Чем рыба полезна

Рыба и морепродукты - это источник белка, аминокислот, жирных кислот омега-3, витаминов А, В, D, магния, кальция. При этом энергетическая ценность этих продуктов значительно выше, чем в мясе.

Употребление морепродуктов поддерживает здоровье суставов, сердца, кожи и шерсти. Однако в рационе котов и собак рыба и морепродукты являются необязательными продуктами. Их можно давать своим домашним любимцам в том случае, если они абсолютно здоровы и едят такую пищу с удовольствием.

Чем рыба и морепродукты могут быть опасны

Чрезмерное употребление рыбы может привести к нарушению обмена веществ, мочекаменной болезни и рахиту. Сырая рыба может спровоцировать заражение гельминтами, а слишком жирная рыба может вызвать панкреатит и расстройство пищеварения.

В некоторых видах рыбы содержится фермент тиаминаза, который разрушает тиамин и вызывает дефицит в организме. Симптомы: вялость, потеря веса, неврологические нарушения, парезы, судороги. В какой рыбе он есть:

  • карп
  • селедка
  • щука
  • треска
  • кефаль
  • акула
  • камбала

Стоит отметить, что тиаминаза разрушается при обработке высокими температурами - такую рыбу нужно тщательно готовить.

Еще в некоторых видах рыбы содержится триметиламиноксид, который мешает усвоению Fe в организме. Это также имеет негативные последствия - дефицит вещества, недоразвитие плода, бесплодие, анемия. Триметиламиноксид также разрушается при высокой температуре.

Скумбрия категорически противопоказана животным - в ней может содержаться гистамин.

Какую рыбу и морепродукты можно давать животным

В рацион котов и собак можно включить: хек, тюльку, мойву, треску, морского окуня, карася, тунец, горбушу, лосось, форель.

Очень много витаминов и полезных минералов содержится в морепродуктах: кальмары, крабы, креветки, мидии. Категорически нельзя давать животным лобстеров - в них много холестерина и натрия.

Важные правила употребления рыбы животными

Рыба должна обязательно пройти термическую обработку - можно варить, запекать.

Рыба должна быть предварительно очищена от внутренностей, косточек и головы.

Не стоит давать рыбу чаще, чем 2-3 раза в неделю

Морепродукты можно давать только в отваренном виде и при условии, что у кота нет на них аллергии. Желательно предварительно проконсультироваться с диетологом или ветеринаром, так как нужен контроль P и Mg.

Котятам и щенкам морепродукты давать категорически нельзя.

Кстати, ранее мы писали о том, чем нельзя кормить котов.

А еще рассказывали о том, как отучить вашего кота грызть шнуры и кабели.

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