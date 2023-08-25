Ось що станеться, якщо не лікувати ангіну. Інфекціоніст шокував наслідками
Ангіна не є виключно зимовою хворобою. Часто вона виникає навіть влітку від різкого переохолодження горла та послаблення місцевого імунітету. Лікувати її не складно, але якщо цього не зробити, то ускладнення можуть бути катастрофічними.
Про те, які ускладнення може дати ангіна, розповів інфекціоніст Ігор Дубровський у Facebook.
Чи можна ангіну лікувати антибіотиками
"Є думка, що ангіну можна вилікувати без антибіотиків. Можна було б погодитись, знаючи, що зазвичай не кожен розрізнить справжню ангіну від банального тонзиліту. Адже червоне горло на тлі різноманітних ГРВІ, ентеровірусів - це не ангіна. І тут дійсно, антибіотики - то повна дурість. Вірусне горло не лікується антибіотиками", - пояснює лікар.
Але він наголошує, що бактеріальна (стрептококова) ангіна - гнійні нашарування на мигдаликах - серйозна хвороба. Вона дуже заразна й потребує правильного лікування.
"Місцеві спреї чи полоскання не вирішують проблеми. Адже можливі ускладнення від серії нелікованих ангін - ревматологічні хвороби, порушення роботи серце, проблеми з суглобами. Проходять роки, а потім маємо наслідки. Недоліковані рецидивуючі стрептококові ангіни - ризик розвитку аутоімунних захворювань", - застерігає Дубровський.
Він наголошує, що приймати чи не приймати антибіотики має вирішувати виключно лікар.
"Але відповідь на питання - так, справжня ангіна лікується антибіотиками", - каже інфекціоніст.
Як розпізнати ангіну
Діагностувати ангіну має лікар, але людина може самостійно її запідозрити.
Класичними ознаками ангіни є:
- підвищення температури тіла від 39 до 41 градусів (може бути нижча температура, але з великим ураженням горла)
- біль і відчуття дискомфорту в горлі при ковтанні
- загальний інтоксикаційний синдром
- мигдалини набрякають і червоніють (при катаральній ангіні)
- виникають білі й жовті точки в горлі (при фолікулярній ангіні)
- з'являється сірувато-жовтий наліт, під якими можуть бути виразки
- запалюються регіонарні лімфовузли
- також може виникати головний біль, лихоманка та озноб
- з'являється відчуття печіння та сухості в горлі
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