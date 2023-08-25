Вот что произойдет, если не лечить ангину. Инфекционист шокировал последствиями

Ангина не является исключительно зимней болезнью. Зачастую она возникает даже летом от резкого переохлаждения горла и ослабления местного иммунитета. Лечить ее не сложно, но если этого не сделать, то осложнения могут быть катастрофическими.

О том, какие осложнения может дать ангина, рассказал инфекционист Игорь Дубровский в Facebook .

Можно ли ангину лечить антибиотиками

"Есть мнение, что ангину можно вылечить без антибиотиков. Можно было бы согласиться, зная, что обычно не каждый различит настоящую ангину от банального тонзиллита. Ведь красное горло на фоне разнообразных ОРВИ, энтеровирусов - это не ангина. И тут действительно, антибиотики - это полная глупость. Вирусное горло не лечится антибиотиками", - объясняет врач.

Но он отмечает, что бактериальная (стрептококковая) ангина - гнойные наслоения на миндалинах - серьезная болезнь. Она очень заразна и нуждается в правильном лечении.

"Местные спреи или полоскания не решают проблемы. Ведь возможные осложнения от серии нелеченных ангин - ревматологические болезни, нарушение работы сердца, проблемы с суставами. Проходят годы, а потом есть последствия. Недолеченные рецидивирующие стрептококковые ангины - риск развития аутоиммунных заболеваний", - предостерегает Дубровский.

Он отмечает, что принимать или не принимать антибиотики должен решать только врач.

"Но ответ на вопрос - да, настоящая ангина лечится антибиотиками", - говорит инфекционист.

Как распознать ангину

Диагностировать ангину должен врач, но больной может самостоятельно заподозрить ее.

Классическими признаками ангины являются: