Українців застерігають від прийому популярного препарату, який є майже в кожній аптечці

Лікарі назвали ще один популярний препарат, який має сумнівну дію на здоров'я хворих. Йдеться про Синупрет, який часто застосовують при застудах.

Про це повідомляє медзаклад Rhinoclinica в Instagram .

Що треба знати про препарат Синупрет

Цей препарат застосовують при кашлі та застудах. Показання для його прийому - гострі та хронічні запалення приносових пазух носа.

У склад Синупрету входять: щавель, вербена, корінь горечавки, квітки бузини та первоцвіту.

У 2020 році міжнародні рекомендації з діагностики та лікування риносинуситів рекомендували використання фітотерапії (а саме препарату Синупрет) при гострому вірусному та поствірусного риносинуситів. Це обґрунтовується кількома дослідженнями.

"З урахуванням того, що за рекомендаціями 2012 року фітотерапію не радили застосовувати, то ми не знаємо, що буде далі", - пояснюють медики.

В рекомендаціях цей препарат радять поєднувати з антибіотиком. Втім лікарі наголошують, що застосування Синупрету не є альтернативою антибіотикотерапії чи профілактикою гнійного процесу.

"Це лише допоміжний препарат в терапії риносинуситів. І тому використання лише його одного ставить під сумнів його ефективність. Виникає питання, чи доцільний прийом Синупрету, якщо призначений антибіотик?" - говорять медики.

Чому лікарі закликають остерігатись цього препарату

"З побічних реакцій описується лише алергічні реакції та шлунково-кишкові розлади. Але якщо розглянути всі трави окремо, то виявляється, що деякі можуть викликати приплив крові до органів малого таза, що категорично забороняється при вагітності, а деякі трави не можна приймати до 14 років", - наголошують лікарі.

Вони зазначають, що не забороняють застосовувати цей препарат пацієнтам, але не радять його приймати рутинно.