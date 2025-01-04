Чи можливо в 90 років бути в найкращій фізичній формі? Приклади вас надихнуть

Чи можна бути у гарній формі в 90 років?

При правильному зосередженні на способі життя, харчуванні та фізичних вправах багатьом людям вдається зберегти міцне здоров’я та бадьорість навіть у літньому віці.

Важливість регулярних фізичних вправ

Фізичні вправи необхідні для підтримки фізичного та психічного здоров’я з віком.

Ось деякі основні переваги:

Зміцнення м'язів

Силові тренування допомагають боротися з віковою втратою м'язів (саркопенія) і покращують рухливість.

Здоров'я серцево-судинної системи

Аеробні навантаження, такі як ходьба, плавання або їзда на велосипеді, зміцнюють серце і покращують кровообіг.

Гнучкість і рівновага

Такі вправи, як йога або тай-чі, можуть покращити гнучкість і зменшити ризик падінь.

Психічне благополуччя

Фізична активність вивільняє ендорфіни, які можуть допомогти боротися з депресією та покращити настрій.

Правильне харчування

Збалансоване харчування має вирішальне значення для підтримки гарного фізичного стану в будь-якому віці, але особливо в золоті роки.

Включайте в раціон такі продукти:

Продукти, багаті поживними речовинами

Віддавайте перевагу фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, нежирним білкам і корисним жирам. Ці продукти необхідні для забезпечення енергією та необхідними поживними речовинами.

Зволоження

Залишатися добре зволоженим є життєво важливим, оскільки відчуття спраги може зменшуватися з віком.

Контроль порцій

Оскільки метаболізм сповільнюється, важливо звертати увагу на розмір порцій, щоб уникнути збільшення ваги.

Надихаючі приклади

Є багато прикладів людей, які досягли чудової фізичної форми у віці 90 років і старше/

Наприклад, Фауджа Сінгх, відомий як "найстаріший чоловік, який бігав на марафоні", завершив свій перший марафон у віці 89 років.

Фауджа Сінгх (фото: livelong.pro)

Ернестіна Шеферд, американська бодібілдерка, яка почала свою кар’єру у віці 56 років і успішно виступала на змаганнях навіть у свої дев’яносто.

Ернестіна Шеферд (фото: bestbodyblog.com)

Бути в 90 років і бути у відмінній фізичній формі не тільки можливо, але й досягти за умови відданості регулярним фізичним вправам, правильному харчуванню та позитивному настрою.