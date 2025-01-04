Чи можливо в 90 років бути в найкращій фізичній формі? Приклади вас надихнуть

Ідея бути у відмінній фізичній формі в 90 років може здатися для багатьох недосяжною мрією. Чи можливо це? Чи можна мати підтягнуте тіло в похилому віці?
Відповідає на це питання РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
При правильному зосередженні на способі життя, харчуванні та фізичних вправах багатьом людям вдається зберегти міцне здоров’я та бадьорість навіть у літньому віці.
Фізичні вправи необхідні для підтримки фізичного та психічного здоров’я з віком.
Ось деякі основні переваги:
Зміцнення м'язів
Силові тренування допомагають боротися з віковою втратою м'язів (саркопенія) і покращують рухливість.
Здоров'я серцево-судинної системи
Аеробні навантаження, такі як ходьба, плавання або їзда на велосипеді, зміцнюють серце і покращують кровообіг.
Гнучкість і рівновага
Такі вправи, як йога або тай-чі, можуть покращити гнучкість і зменшити ризик падінь.
Психічне благополуччя
Фізична активність вивільняє ендорфіни, які можуть допомогти боротися з депресією та покращити настрій.
Збалансоване харчування має вирішальне значення для підтримки гарного фізичного стану в будь-якому віці, але особливо в золоті роки.
Включайте в раціон такі продукти:
Продукти, багаті поживними речовинами
Віддавайте перевагу фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, нежирним білкам і корисним жирам. Ці продукти необхідні для забезпечення енергією та необхідними поживними речовинами.
Зволоження
Залишатися добре зволоженим є життєво важливим, оскільки відчуття спраги може зменшуватися з віком.
Контроль порцій
Оскільки метаболізм сповільнюється, важливо звертати увагу на розмір порцій, щоб уникнути збільшення ваги.
Є багато прикладів людей, які досягли чудової фізичної форми у віці 90 років і старше/
Наприклад, Фауджа Сінгх, відомий як "найстаріший чоловік, який бігав на марафоні", завершив свій перший марафон у віці 89 років.
Фауджа Сінгх (фото: livelong.pro)
Ернестіна Шеферд, американська бодібілдерка, яка почала свою кар’єру у віці 56 років і успішно виступала на змаганнях навіть у свої дев’яносто.
Ернестіна Шеферд (фото: bestbodyblog.com)
Бути в 90 років і бути у відмінній фізичній формі не тільки можливо, але й досягти за умови відданості регулярним фізичним вправам, правильному харчуванню та позитивному настрою.
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