Ентоні Гопкінс назвав головний секрет свого довголіття
Британський актор Ентоні Гопкінс у свої 87 років виглядає дуже гарно. В артиста є свій секрет молодого вигляду, якому він завдячує. В чому ж секрет довголіття зірки "Мовчання ягнят"?
Про подробиці читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ентоні Гопкінса.
В чому секрет довголіття Ентоні Гопкінса?
Річ у тому, що актор вже 49 років, як відмовився від вживання алкоголю.
Оскароносний актор, відомий своїми ролями у фільмах "Мовчання ягнят" і "Хічкок", зрозумів, що потрапив у "велику-велику біду", коли йому було важко щось згадати, і навіть зізнався, що керував автомобілем у нетверезому стані.
"Сьогодні сорок дев’ять років тому я зупинився. І мені було так весело. Але потім я зрозумів, що потрапив у велику-велику біду, тому що я нічого не пам’ятав і керував автомобілем дуже п’яний", - зізнався Ентоні на відео.
"Тоді в той фатальний день я зрозумів, що мені потрібна допомога. Тож я її отримав. Я зателефонував групі таких же людей, як я - алкоголіків. І все. Тверезість. У будь-якому випадку, за ці 49 років я отримав більше задоволення, ніж будь-коли", - додав він.
В чому небезпека алкоголю
Алкоголізм викликає глибокі розлади діяльності шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, органів дихання, нирок, статевих залоз, збільшує ризик деменції, раку прямої кишки та молочної залози.
Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Організм алкоголіка втрачає опірність до захворювань.
Алкоголізм зумовлює стійкі порушення психіки, викликає зниження працездатності, швидку стомлюваність, ослаблення пам’яті, деяку безтурботність, брехливість, несталість настрою, дратівливість і схильність до конфліктів. На ґрунті алкоголізму бувають запої, розвиваються різні психози - біла гарячка, психози та інше.
Алкоголізм призводить до побутових і виробничих травм, аварій на транспорті, злочинів, порушень правил громадської поведінки, руйнування сімей.
Нагадаємо, що 105-річна жінка назвала дивний продукт, який вона їсть щодня для довголіття.
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