Возможно ли в 90 лет быть в лучшей физической форме? Примеры вас вдохновят

Идея быть в отличной физической форме в 90 лет может показаться для многих недостижимой мечтой. Возможно ли это? Можно ли иметь подтянутое тело в преклонном возрасте?
Отвечает на этот вопрос РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
При правильном сосредоточении на образе жизни, питании и физических упражнениях многим людям удается сохранить крепкое здоровье и бодрость даже в пожилом возрасте.
Физические упражнения необходимы для поддержания физического и психического здоровья с возрастом.
Вот некоторые основные преимущества:
Укрепление мышц
Силовые тренировки помогают бороться с возрастной потерей мышц (саркопения) и улучшают подвижность.
Здоровье сердечно-сосудистой системы
Аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, укрепляют сердце и улучшают кровообращение.
Гибкость и равновесие
Такие упражнения, как йога или тай-чи, могут улучшить гибкость и уменьшить риск падений.
Психическое благополучие
Физическая активность высвобождает эндорфины, которые могут помочь бороться с депрессией и улучшить настроение.
Сбалансированное питание имеет решающее значение для поддержания хорошего физического состояния в любом возрасте, но особенно в золотые годы.
Включайте в рацион следующие продукты:
Продукты, богатые питательными веществами
Отдавайте предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, нежирным белкам и полезным жирам. Эти продукты необходимы для обеспечения энергией и необходимыми питательными веществами.
Увлажнение
Оставаться хорошо увлажненным является жизненно важным, поскольку чувство жажды может уменьшаться с возрастом.
Контроль порций
Поскольку метаболизм замедляется, важно обращать внимание на размер порций, чтобы избежать увеличения веса.
Есть много примеров людей, которые достигли отличной физической формы в возрасте 90 лет и старше/.
Например, Фауджа Сингх, известный как "самый старый человек, который бегал на марафоне", завершил свой первый марафон в возрасте 89 лет.
Фауджа Сингх (фото: livelong.pro)
Эрнестина Шеферд, американская бодибилдерша, которая начала свою карьеру в возрасте 56 лет и успешно выступала на соревнованиях даже в свои девяносто.
Эрнестина Шеферд (фото: bestbodyblog.com)
Быть в 90 лет и быть в отличной физической форме не только возможно, но и достижимо при условии преданности регулярным физическим упражнениям, правильному питанию и позитивному настрою.
Читайте также, что Энтони Хопкинс назвал главный секрет своего долголетия.
Узнайте о завтраке, который поможет дожить до 100 лет.