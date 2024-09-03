Чи можливе зіткнення Чумацького Шляху та Андромеди? Що кажуть астрономи

Розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від нашої планети галактика Андромеда, або Месьє 31, є найближчою до Чумацького Шляху великою галактикою.

Вивчаючи рух Андромеди за характерними ознаками світла, що випускається нею, астрономи ще в 1912 році вперше передбачили, що ця галактика рухається за курсом зіткнення з нашим власним Чумацьким шляхом, наближаючись зі швидкістю 110 кілометрів в секунду.

Пізніші дослідження гарантували, що ці дві галактики зіштовхнуться лоб у лоб і виявляться пов'язаними в космічному танці, зрештою злившись у єдину еліптичну галактику, яку назвали Млекомедою.

Такі злиття були звичайним видовищем між 6 та 10 мільярдами років тому і сформували галактичний ландшафт нашого всесвіту. Хоча наша власна галактика демонструє залишки минулого канібалізму, її долю важко передбачити з упевненістю.

Вимірювання положення, руху та мас двох галактик не мають сильних обмежень - і це навіть з останніми та найточнішими спостережними даними, згідно з новим дослідженням, яке очолив астроном Тілл Савала з університету Хельсінкі у Фінляндії.

Крім того, попередні роботи не повністю враховували гравітаційний вплив прилеглих, дрібніших галактик, які "виразно і радикально" впливають на орбіту Чумацького Шляху та Андромеди і можуть бути досить сильними, щоб відштовхнути дві галактики від їхнього шляху зіткнення.

Ці невизначеності "залишають місце для радикально різних результатів" та ймовірність 50-відсоткової відсутності зіткнення між двома галактиками, - пишуть дослідники.

Використовуючи нещодавні спостереження прилеглих галактик, зібрані космічними телескопами Gaia і Hubble, астрономи змоделювали можливі сценарії еволюції Локальної групи, в якій знаходяться Чумацький Шлях та Андромеда разом із кількома іншими галактиками.

Коли до симуляції було включено галактика Трикутника (М33) - наступний за величиною член нашого галактичного сусідства - ймовірність злиття збільшилася.

Однак, коли в симуляцію була включена орбіта Великої Магелланова Хмари, яка проходить перпендикулярно до орбіти, що з'єднує дві приречені галактики, злиття стало менш ймовірним протягом наступних 10 мільярдів років.

"Якщо злиття не відбудеться, дві галактики пройдуть на деякій відстані одна від одної", - сказав Лінгам.

Залежно від того, наскільки великою є ця відстань, деякі зовнішні області кожної галактики можуть бути порушені і викинуті в космос. Нове дослідження все ще допускає 50-відсоткову ймовірність зіткнення, проте, за словами Лінгама, не є незначною ймовірністю.

Навіть за повного зіткнення, за його словами, прямі наслідки для будь-якої окремої планетної системи, такої як наша, мають бути невеликими.

Майбутні дані місії Gaia, яка створює найкращі на сьогоднішній день карти Чумацького Шляху, допоможуть отримати більш точні оцінки руху та маси нашої галактики. Ці дані можуть допомогти астрономам визначити, яка із сусідніх галактик має домінуючий вплив на можливе злиття.

Якщо дві галактики зрештою зіткнуться через мільярди років, астрономи передбачили, що наша сонячна система буде викинута в один із зовнішніх рукавів галактики, що знову злилася. Зірки, катапультовані в космос, залишать за собою вражаючі хвости, тоді як газ і пил, стиснуті в хмари, спричинять спалахи зіркоутворення.

Дві галактики зливаються з невеликим хаосом здебільшого з огляду на великі порожнечі всередині них. Наш космос, що прискорюється, буде відтягувати далекі галактики далі від наших околиць, так що приблизно через 10 мільярдів років після злиття Млекомеда стане всього нашим видимим всесвітом.

На той час людство давно вимре - принаймні на Землі, тому що Сонце, що роздмухується, поглине нашу планету.