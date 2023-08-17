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Чи можлива в Україні заборона виїзду чоловікам після війни? Ось остаточна відповідь

Чи можлива заборона виїзду чоловікам після війни (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Пропозиція екс-радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка заборонити виїзд українським чоловікам за кордон після війни ще на три роки задля "збереження нації" збурила суспільство і досі не дає спокою багатьом.

Чи можливо таке, розповів Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пишуть Novyny.live.

Зараз - це вимушений крок

За словами нардепа, таке в Україні - країні, яка хоче бути частиною ЄС, НАТО та демократичного суспільства - неможливо.

"Такі пропозиції - нонсенс. Ми маємо жити за правилами демократичних суспільств. А там немає обмеження у пересуваннях людей. Ми не Північна Корея, не РФ та інші диктаторські країни.

Зараз це вимушений крок через війну. Коли вона закінчиться - кожен має право обирати, де і як йому жити. Сподіваюсь, що українці залишаться тут і повернуться. У нас дуже багато роботи з відновлення країни", - сказав Чернєв.

Деталі скандалу з Денисенком

Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ називали радником міністра внутрішніх справ, на початку серпня написав у Facebook, що задля збереження українців як нації треба продовжити заборону виїзду чоловікам ще на три роки після закінчення війни.

У МВС швидко відреагували, назвавши слова Денисенка його особистою думкою, а також відхрестилися від нього, сказавши, зо він "не є радником міністра внутрішніх справ".

Раніше ми писали, як відреагували на слова Денисенка в МВС.

Також читайте, що нардеп зробив заяву про правила мобілізації.

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