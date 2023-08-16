"Воювати підуть всі". Нардеп зробив заяву про правила мобілізації

В Україні триває мобілізація, яка передбачає чотири "хвилі". Поки що в необхідності призову всіх чоловіків нема, але якщо така виникне, воювати підуть всі.

Про це заявив Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пишуть Novyny.live.

Як проходить мобілізація, і яка зараз хвиля

За словами нардепа, зараз усі механізми мобілізації відбуваються згідно із законодавством, і поки змін не планується. Наразі триває друга "хвиля" призову.

"З нашого боку ми робимо те, щоб вона (система. - Ред.) реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухиляння від мобілізації. Наша задача - зробити так, щоб правила та умови були для всіх, і ми над цим працюємо", - зазначив політик.

В якому разі призвати можуть всіх

Нардеп нагадав, що четверта черга мобілізації передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки, а наразі в Україні триває друга черга мобілізації.

"Це залежить від того, скільки ця війна триватиме і скільки ресурсів буде залучено з боку РФ. В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки. Наразі ми перебуваємо на другій черзі мобілізації.

Але якщо країна буде у небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка - захищати власну країну. Проте на сьогодні ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України", - додав Чернєв.

Кого можуть призвати в четверту хвилю

Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" прописує, що в "четвертій хвилі" на службу будуть призвані всі жителі країни, які не мають обмежень за віком (18-60 років) і фізичних обмежень.

Скільки хвиль мобілізації і кого призивають