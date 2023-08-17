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Возможен ли в Украине запрет выезда мужчинам после войны? Вот окончательный ответ

Возможен ли запрет выезда мужчинам после войны (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Предложение экс-советника министра внутренних дел Вадима Денисенко запретить выезд украинским мужчинам за границу после войны еще на три года ради "сохранения нации" возмутило общество и до сих пор не дает покоя многим.

Возможно ли это, рассказал Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, пишут Novyny.live.

Сейчас - это вынужденный шаг

По словам нардепа, такое в Украине - стране, которая хочет быть частью ЕС, НАТО и демократического общества - невозможно.

"Такие предложения - нонсенс. Мы должны жить по правилам демократических обществ. А там нет ограничения в передвижениях людей. Мы не Северная Корея, не РФ и другие диктаторские страны.

Сейчас это вынужденный шаг из-за войны войны. Когда она закончится - каждый имеет право выбирать, где и как ему жить. Надеюсь, что украинцы останутся здесь и вернутся. У нас очень много работы по восстановлению страны", - сказал Чернев.

Детали скандала с Денисенко

Руководитель Института будущего Вадим Денисенко, которого СМИ называли советником министра внутренних дел, в начале августа написал в Facebook, что для сохранения украинцев как нации нужно продлить запрет выезда мужчинам еще на три года после окончания войны.

В МВД быстро отреагировали, назвав слова Денисенко его личным мнением, а также открестились от него, сказав, что он "не является советником министра внутренних дел".

Раньше мы писали, как отреагировали на слова Денисенко в МВД.

Также читайте, что нардеп сделал заявление о правилах мобилизации

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