Чи можете ви зробити одне підтягування? Ось що означає, якщо ні

Що треба знати про підтягування

Біомеханічно підтягування використовують плечі, коли лікті відтягуються вниз і назад з боків під час руху, тренуючи широкі лати та верхню частину спини дещо іншим способом, ніж підтягування підборіддя.

У підтягуваннях використовуються широчайші м’язи, ромбовидні м’язи, лопатки, плечі, задні дельтоподібні та плечові м’язи. Завдяки верхньому хвату ваші широкі м’язи виконуватимуть більшу частину роботи, оскільки вони отримують менше допомоги від біцепсів.

Широкий м’яз є одним із найбільших м’язів спини, важливий для гарної постави та міцного ядра. Міцне ядро ​​має вирішальне значення для мобільності та стабільності.

"Нахилитися, щоб взутися чи взяти пакет, повернутись, щоб глянути позаду, сісти в крісло чи просто стояти на місці - це лише деякі з багатьох повсякденних дій, які покладаються на ваше серце і які ви можете не помітити, доки вони стають важкими або болісними", - розповів тренер Кінсі Махафі.

За його словами, навіть основні повсякденні дії - купання або одягання, наприклад, потребують вашого ядра.

Що означає, якщо ви не можете жодного разу підтягнутись?

Якщо ви не можете зробити жодного підтягування, це може вказувати на зони, де ваша сила або рухливість можуть бути обмежені.

Підтягування вимагають поєднання сили верхньої частини тіла, стабільності ядра та сили хвата, а також належної рухливості плечей.

Відсутність здатності виконувати один може свідчити про слабші широкі, ромбоподібні або пастки, недостатнє залучення ядра або силу хвата, яка потребує вдосконалення.

Це також може вказувати на склад тіла як фактор, оскільки підтягування вимагають підняття ваги власного тіла проти сили тяжіння.

Неможливість підтягуватися не означає, що ви непридатні - це просто вказуэ на м'язи, на яких потрібно зосередитися, за допомогою таких вправ, як підтягування з допоміжним підтягуванням, робота з опорною стрічкою або силові тренування, націлені на ключові групи м’язів, щоб створити основу для цього. функціональний рух.