Можете ли вы сделать одно подтягивание? Вот что значит, если нет

Что нужно знать о подтягивании

Биомеханические подтягивания используют плечи, когда локти оттягиваются вниз и назад по бокам во время движения, тренируя широкие латы и верхнюю часть спины несколько иным способом, чем подтягивание подбородка.

В подтягиваниях используются более широкие мышцы, ромбовидные мышцы, лопатки, плечи, задние дельтовидные и плечевые мышцы.

Широкая мышца является одной из самых больших мышц спины, важна для хорошей осанки и крепкого ядра. Прочное ядро ​​имеет решающее значение для мобильности и стабильности.

"Наклониться, чтобы обуться или взять пакет, вернуться, чтобы взглянуть сзади, сесть в кресло или просто стоять на месте - это лишь некоторые из многих повседневных действий, которые полагаются на ваше сердце и которые вы можете не заметить, пока они становятся тяжелыми или болезненными", - рассказал тренер Кинси Махафи.

По его словам, даже основные повседневные действия - купание или одевание, например, нуждаются в вашем ядре.

Что значит, если вы не можете ни разу подтянуться?

Если вы не можете сделать никаких подтягиваний, это может указывать на зоны, где ваша сила или подвижность могут быть ограничены.

Подтягивание требует сочетания силы верхней части тела, стабильности ядра и силы хвата, а также надлежащей подвижности плеч.

Отсутствие способности выполнять один может свидетельствовать о более слабых широких, ромбовидных или ловушках, недостаточном привлечении ядра или силе хвата, требующей совершенствования.

Это также может указывать на состав тела как фактор, поскольку подтягивание требует поднятия веса собственного тела против силы тяжести.

Невозможность подтягиваться не означает, что вы непригодны - это просто указывает на мышцы, на которых нужно сосредоточиться, с помощью таких упражнений, как подтягивание со вспомогательным подтягиванием, работа с опорной лентой или силовые тренировки, нацеленные на ключевые группы мышц, чтобы создать основу. этого. функциональное движение