Лікар розповіла, чи можна займатися спортом людям 65+

Чи треба займатися фізичною активністю людям похилого віку? Чи доречні взагалі тренування в цьому віці? Як активність відобразиться на організмі?

На це питання відповіла РБК-Україна (проект Styler) лікар-кардіолог, терапевт з більш ніж 25-річним стажем, кандидат медичних наук (PhD) Олена Соломко.

Чи корисна фізична активність для людей похилого віку?

Медик розповіла, що фізична активність корисна абсолютно для всіх і особливо для людей похилого віку.

Згідно з рекомендаціями ESC, всі дорослі повинні займатися щонайменше 150-300 хвилин аеробного навантаження середньої інтенсивності на тиждень.

"Для отримання додаткової користі рекомендується двічі на тиждень помірної інтенсивності вправи для зміцнення м’язів із залученням усіх основних груп м’язів.", - розказала Олена.

Експерт уточнила, що для дорослих старше 65 років рекомендується ще і додаткова участь у різноманітних багатокомпонентних активностях, три або більше разів на тиждень, зосереджуючись на вправах на баланс та силових тренуваннях середньої або (за відсутності протипоказань) більшої інтенсивності.

"Це підвищує функціональну здатність та запобігає падінь, ідеально підійде йога, тай чі, стретчинг. Звісно, якщо у людей є серцево-судинні захворювання, необхідно обговорити з лікарем рівень і тип навантаження", - резюмувала кардіолог.