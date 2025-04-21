Чи може зір погіршитися після лазерної корекції? Є люди, яким вона суворо не підходить

Мільйони людей по всьому світу мріють позбутися окулярів та контактних лінз, і лазерна корекція зору здається привабливим вирішенням. Процедура, яка існує вже понад 30 років, асоціюється зі швидким результатом та мінімальним втручанням.

Лазерна корекція зору

Лазерна корекція (найпоширеніші методи – LASIK та PRK/LASEK) – це хірургічна процедура, спрямована на зміну форми рогівки – прозорої зовнішньої оболонки ока. Це дозволяє світловим променям правильно фокусуватися на сітківці, забезпечуючи чітке зображення. Процедура виконується за допомогою високоточного лазера і займає всього кілька хвилин.

Високий рівень безпеки сучасних методів

За останні десятиліття технології лазерної корекції зробили величезний крок вперед. Сучасне обладнання дозволяє офтальмологам діяти з надзвичайною точністю, враховуючи індивідуальні особливості кожного ока. Завдяки цьому, лазерна корекція зору сьогодні вважається однією з найбезпечніших хірургічних процедур у світі.

За даними клінічних досліджень та багаторічної практики, відсоток успішних корекцій, які дозволяють досягти високої гостроти зору, сягає 95-98%. Серйозні ускладнення, що призводять до значного погіршення зору, трапляються вкрай рідко – за різними оцінками, менш ніж в 1% випадків.

Потенційні ризики та побічні ефекти

Незважаючи на високий рівень безпеки, як і будь-яке хірургічне втручання, лазерна корекція має певні потенційні ризики та побічні ефекти. Важливо бути проінформованим про них перед прийняттям рішення:

Синдром сухого ока

Один з найпоширеніших побічних ефектів. Виникає через тимчасове порушення нервових закінчень рогівки, які відповідають за сльозопродукцію. Зазвичай минає за кілька тижнів або місяців, але може потребувати використання зволожуючих крапель.

Нічні візуальні ефекти

Деякі пацієнти можуть помічати ореоли (гало) навколо джерел світла або підвищену чутливість до яскравого світла, особливо в темний час доби. У більшості випадків ці явища з часом зменшуються.

Недостатня або надмірна корекція

Рідко, але зір може бути скоригований не повністю або, навпаки, занадто сильно. В окремих випадках може знадобитися повторна процедура (докорекція).

Проблеми з рогівковим клаптем (при LASIK)

У дуже рідкісних випадках можливе зміщення або нерівне загоєння клаптя. Сучасні технології, такі як фемтосекундний лазер, значно знизили ймовірність цього ускладнення.

Інфекції та запалення

Як і після будь-якої операції, існує мінімальний ризик занесення інфекції. Це рідкісне ускладнення, яке потребує негайного лікування.

Кератоконус (індукований)

Вкрай рідкісне ускладнення, що виникає у пацієнтів з прихованою схильністю до цього захворювання або при надмірному видаленні тканини рогівки. Якісна передопераційна діагностика спрямована на виявлення та виключення таких ризиків.

Кому показана лазерна корекція зору?

Ключовим фактором безпеки є ретельний відбір пацієнтів. Лазерна корекція підходить не всім. Кандидат має відповідати певним критеріям, які визначає офтальмолог під час комплексного обстеження:

Вік від 18 до 40-45 років (до стабілізації зору та до початку вікових змін).

Стабільний зір протягом останнього року.

Відсутність певних захворювань очей (глаукома, катаракта, кератоконус, запальні процеси тощо).

Відсутність деяких системних захворювань (аутоімунні, цукровий діабет у стадії декомпенсації).

Відсутність вагітності та періоду лактації.

Достатня товщина рогівки.

Досвід понад 30 років проведення лазерної корекції показує, що процедура має стабільні та довготривалі результати у більшості пацієнтів. Не було виявлено даних про те, що сама лазерна корекція спричиняє погіршення зору через багато років.

Можливі подальші зміни зору зазвичай пов'язані з природними віковими процесами (наприклад, розвиток пресбіопії після 40-45 років) або з розвитком інших захворювань ока, не спричинених корекцією.