Ось що з вами станеться, якщо ви будете постійно пити воду з джерел та бюветів

Багато хто вважає джерельну воду еталоном чистоти та користі. Люди роками набирають воду з улюблених джерел та бюветів, вірячи в її цілющу силу. Однак за цією ідилічною картиною можуть ховатися серйозні ризики для здоров'я, особливо при постійному вживанні.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте, в чому небезпека постійного вживання води з джерел та бюветів.

Невидима загроза: Мікробіологічне забруднення

Перша і найпоширеніша небезпека – мікробіологічна. Навіть найчистіше на вигляд джерело може бути забруднене бактеріями, вірусами та паразитами.

Звідки вони беруться? Дощова та тала вода, просочуючись крізь ґрунт, може збирати на своєму шляху відходи життєдіяльності тварин (диких і свійських), стічні води з вигрібних ям чи пошкодженої каналізації, залишки добрив з полів.

Які можуть бути наслідки?

Найчастіше це кишкові інфекції, спричинені такими бактеріями, як кишкова паличка (E. coli), сальмонела, кампілобактер, або паразитами типу лямблій (Giardia) чи криптоспоридій (Cryptosporidium). Симптоми включають діарею, нудоту, блювоту, болі в животі, зневоднення. У деяких випадках можуть розвинутися серйозніші ускладнення, особливо у дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом. Можливе зараження вірусним гепатитом А чи ротавірусною інфекцією.

Небезпека джерельної води

Окрім мікробів, джерельна вода може містити шкідливі хімічні речовини, які не мають смаку чи запаху, але накопичуються в організмі, спричиняючи хронічні захворювання.

Нітрати та нітрити

Потрапляють у воду переважно з сільськогосподарських добрив та каналізаційних стоків. Їх надлишок особливо небезпечний для немовлят (ризик метгемоглобінемії) та може підвищувати ризик розвитку деяких видів раку у дорослих при тривалому вживанні.

Пестициди

Застосовуються для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, можуть проникати у підземні води. Мають токсичний вплив на нервову, ендокринну та репродуктивну системи.

Важкі метали

Свинець, миш'як, кадмій, ртуть можуть потрапляти у воду з промислових викидів, старих сміттєзвалищ або навіть розчинятися з гірських порід. Вони накопичуються в органах і тканинах, вражаючи нирки, печінку, нервову систему та кісткову тканину.

Інші промислові забруднювачі

Залишки нафтопродуктів, розчинників та інших хімікатів також можуть опинитися у джерельній воді внаслідок аварій чи недбалого поводження з відходами.

На відміну від водопровідної води, яка проходить багатоступеневу очистку та регулярний контроль якості, склад води у джерелі може суттєво змінюватися залежно від сезону, погоди (зливи, посуха) та людської діяльності поблизу. Сьогодні вода може бути відносно чистою, а завтра – містити небезпечну концентрацію забруднювачів. Ніхто не гарантує її стабільну якість та безпечність.

Яку воду пити та як убезпечити себе?

Постійне вживання неперевіреної джерельної води – це гра в рулетку зі своїм здоров'ям. Хоча короткочасне вживання може не мати миттєвих наслідків, регулярне споживання значно підвищує ризики.

Тестуйте воду

Якщо ви все ж вирішили пити воду з конкретного джерела, регулярно (хоча б раз на сезон) здавайте її проби на аналіз у сертифіковану лабораторію, перевіряючи як мікробіологічні, так і хімічні показники.

Кип'ятіння

Знищує більшість бактерій, вірусів та паразитів, але не видаляє хімічні забруднювачі.

Фільтрація

Деякі побутові фільтри можуть частково очистити воду, але їх ефективність залежить від типу фільтра та характеру забруднення. Жоден фільтр не є універсальним.

Найбезпечніший варіант: Для щоденного пиття надійніше використовувати гарантовано якісну воду - бутильовану від перевірених виробників або доочищену водопровідну.