Может ли зрение ухудшиться после лазерной коррекции? Есть люди, которым она строго не подходит

Миллионы людей по всему миру мечтают избавиться от очков и контактных линз, и лазерная коррекция зрения кажется привлекательным решением. Процедура, которая существует уже более 30 лет, ассоциируется с быстрым результатом и минимальным вмешательством.

Но насколько безопасна лазерная коррекция на самом деле - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лазерная коррекция зрения

Лазерная коррекция (самые распространенные методы - LASIK и PRK/LASEK) - это хирургическая процедура, направленная на изменение формы роговицы - прозрачной внешней оболочки глаза. Это позволяет световым лучам правильно фокусироваться на сетчатке, обеспечивая четкое изображение. Процедура выполняется с помощью высокоточного лазера и занимает всего несколько минут.

Высокий уровень безопасности современных методов

За последние десятилетия технологии лазерной коррекции сделали огромный шаг вперед. Современное оборудование позволяет офтальмологам действовать с необычайной точностью, учитывая индивидуальные особенности каждого глаза. Благодаря этому, лазерная коррекция зрения сегодня считается одной из самых безопасных хирургических процедур в мире.

По данным клинических исследований и многолетней практики, процент успешных коррекций, которые позволяют достичь высокой остроты зрения, достигает 95-98%. Серьезные осложнения, приводящие к значительному ухудшению зрения, случаются крайне редко - по разным оценкам, менее чем в 1% случаев.

Потенциальные риски и побочные эффекты

Несмотря на высокий уровень безопасности, как и любое хирургическое вмешательство, лазерная коррекция имеет определенные потенциальные риски и побочные эффекты. Важно быть проинформированным о них перед принятием решения:

Синдром сухого глаза

Один из самых распространенных побочных эффектов. Возникает из-за временного нарушения нервных окончаний роговицы, которые отвечают за слезопродукцию. Обычно проходит через несколько недель или месяцев, но может потребовать использования увлажняющих капель.

Ночные визуальные эффекты

Некоторые пациенты могут замечать ореолы (гало) вокруг источников света или повышенную чувствительность к яркому свету, особенно в темное время суток. В большинстве случаев эти явления со временем уменьшаются.

Недостаточная или чрезмерная коррекция

Редко, но зрение может быть скорректировано не полностью или, наоборот, слишком сильно. В отдельных случаях может потребоваться повторная процедура (докоррекция).

Проблемы с роговичным лоскутом (при LASIK)

В очень редких случаях возможно смещение или неровное заживление лоскута. Современные технологии, такие как фемтосекундный лазер, значительно снизили вероятность этого осложнения.

Инфекции и воспаления

Как и после любой операции, существует минимальный риск занесения инфекции. Это редкое осложнение, которое требует немедленного лечения.

Кератоконус (индуцированный)

Крайне редкое осложнение, возникающее у пациентов со скрытой предрасположенностью к этому заболеванию или при чрезмерном удалении ткани роговицы. Качественная предоперационная диагностика направлена на выявление и исключение таких рисков.

Кому показана лазерная коррекция зрения?

Ключевым фактором безопасности является тщательный отбор пациентов. Лазерная коррекция подходит не всем. Кандидат должен соответствовать определенным критериям, которые определяет офтальмолог во время комплексного обследования:

Возраст от 18 до 40-45 лет (до стабилизации зрения и до начала возрастных изменений).

Стабильное зрение в течение последнего года.

Отсутствие определенных заболеваний глаз (глаукома, катаракта, кератоконус, воспалительные процессы и т.д.).

Отсутствие некоторых системных заболеваний (аутоиммунные, сахарный диабет в стадии декомпенсации).

Отсутствие беременности и периода лактации.

Достаточная толщина роговицы.

Опыт более 30 лет проведения лазерной коррекции показывает, что процедура имеет стабильные и долговременные результаты у большинства пациентов. Не было обнаружено данных о том, что сама лазерная коррекция вызывает ухудшение зрения через много лет.

Возможные дальнейшие изменения зрения обычно связаны с естественными возрастными процессами (например, развитие пресбиопии после 40-45 лет) или с развитием других заболеваний глаза, не вызванных коррекцией.