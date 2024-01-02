Чи змусять українок ставати на військовий облік у 2024 році: пояснення юристів

В Україні зараз готують зміни до закону про мобілізацію, тому у суспільстві активно обговорюють питання щодо введення обов'язкового військового обліку для жінок.

Про те, чи змусять українок ставати на облік у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram .

Чи доведеться жінкам ставати на військовий облік

"Зараз активно обговорюють це питання на фоні того, що можуть прийняти новий закон про мобілізацію. То ж що чекає українок, якщо законопроект приймуть у тому вигляді, який він зараз? Там вносять уточнення у пункт про військову службу, де вказують, що жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту зобов'язані стати на військовий облік", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Вона додає, що неважливо, чому ця категорія жінок досі не стала на облік, адже відповідна норма діяла і раніше. Це стосується навіть українок, які закінчили медичні заклади, але ніколи не працювали за спеціальністю.

"Якщо вони не стануть на облік у 2024 році, то їх чекає адміністративна відповідальність за порушення вимоги. До речі, є ще один законопроект 10379, яким вводяться великі штрафи, зокрема до 17 тисяч гривень за порушення ведення військового обліку, неповідомлення про сімейний стан, чи обставини, які передбачені законодавством", - каже юрист.

Левченко зазначає, що ще є постанова Міноборони номер 313 із переліком спеціальностей, які дотичні до медичних, наприклад, психологія, певні працівники специфічних сфер тощо.

"Відповідно, згідно із цим переліком, жінки поки не будуть змушені ставати на військовий облік. Поки ця вимога залишається добровільною. Але якщо ви вже стали на облік, то будете змушені підпорядковуватись діючим нормам відносно військового обов'язку та служби, так само як і чоловіки. Також на жінок тоді розповсюджуються вимоги щодо військового обліку, служби, відстрочки, мобілізації", - каже адвокат.

Вона наголошує, що у статтю 10378, яка регулює ці питання, зараз вносять корективи. Тому жінки, які вже стали на військовий облік, надалі мають виконувати вимоги ТЦК та СП про проходження ВЛК, повідомляти про зміну місця проживання чи сімейного стану.