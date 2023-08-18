Чи може розвинутися рак від травмування родимки: відповідь дерматолога

Родимка - це уроджене чи набуте доброякісне утворення на шкірі у вигляді пігментної плями. Саме по собі воно не несе жодної загрози. Але разом із тим існує думка, що травмування родимки може призвести до розвитку онкології.

Чи справді це так, розповіла дерматолог Наталія Попова на своїй сторінці в Instagram .

Звідки з'явився цей міф

Лікар відразу заспокоює: травма родимки не означає розвиток раку шкіри. Проблема полягає в тому, що через необізнаність люди можуть називати родимками всі новоутворення на тілі.

При цьому вони нехтують профілактичними перевірками, і в результаті цього злоякісні новоутворення можуть розвиватися.

До речі, меланома - рак шкіри - може мати вигляд як звичайна родимка, бути маленькою за розмірами, а не як часто думають "велика, нерівна, чорна".

Що робити, якщо ви травмували родимку

У таких випадках дотримуйтеся алгоритму дій:

заспокойтеся, не панікуйте, адже доброякісне новоутворення через травму не стане раком

якщо до травми новоутворення вже було злоякісним чи мало злоякісні зміни, то після загоєння варто звернутися до лікаря, щоб виключити фактори ризику

обробіть місце травматизації не спиртовим антисептиком (хлоргексидин, октинісепт)

якщо рана кровоточить, притисніть її чистими пальцями на 10-15 хвилин для пришвидшення згортання крові

за необхідності заклейте пластиром

зверніться за консультацією до дерматолога, щоб перевірити, що саме ви травмували, та за потреби видалити новоутворення, щоб уникнути постійної травматизації в майбутньому

не забувайте про використання сонцезахисних засобів на відкритих ділянках шкіри

Запам'ятайте! Сам факт травмування родимки не означає, що обов'язково щось піде не так. Важливо вчасно перевірятися тільки-но ви помітили якісь нетипові зміни на тілі чи новоутворення.