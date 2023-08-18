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Может ли развиться рак от травмирования родинки: ответ дерматолога

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Украина, Пятница 18 августа 2023 13:53
Может ли развиться рак от травмирования родинки: ответ дерматолога Может ли родинка вызвать рак (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Само по себе оно не несет никакой угрозы. Но вместе с тем существует мнение, что травмирование родинки может привести к развитию онкологии.

Действительно ли это так, рассказала дерматолог Наталья Попова на своей странице в Instagram.

Откуда появился этот миф

Врач сразу успокаивает: травма родинки не означает развитие рака кожи. Проблема состоит в том, что по неосведомленности люди могут называть родинками все новообразования на теле.

При этом они пренебрегают профилактическими проверками, и в результате злокачественные новообразования могут развиваться.

Кстати, меланома - рак кожи - может выглядеть как обычная родинка, быть маленькой по размерам, а не как часто думают "большая, неровная, черная".

Что делать, если вы травмировали родинку

В таких случаях придерживайтесь алгоритма действий:

  • успокойтесь, не паникуйте, ведь доброкачественное новообразование из-за травмы не станет раком
  • если до травмы новообразования уже было злокачественным или имело злокачественные изменения, то после заживления следует обратиться к врачу, чтобы исключить факторы риска
  • обработайте место травматизации не спиртовым антисептиком (хлоргексидин, октинисепт)
  • если рана кровоточит, прижмите ее чистыми пальцами на 10-15 минут для ускорения свертывания крови
  • при необходимости заклейте пластырем
  • обратитесь за консультацией к дерматологу, чтобы проверить, что именно вы травмировали, и при необходимости удалить новообразование во избежание постоянной травматизации в будущем
  • не забывайте об использовании солнцезащитных средств на открытых участках кожи

Запомните! Сам факт травмирования родинки не означает, что обязательно что-нибудь пойдет не так. Важно вовремя проверяться, как только вы заметили какие-то нетипичные изменения на теле или новообразования.

Раньше мы рассказывали, в каких случаях родинки могут превратиться в меланому.

Читайте также приметы о родинках, которые вы никогда раньше не слышали.

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