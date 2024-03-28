Чи може розчинна кава зіпсуватись: відповідь здивує

Мільйони людей у світі починають свій день з чашки кави. Найчастіше в цій чашці - розчинна кава. Варто знати, чи може така кава зіпсуватись та які ознаки мають насторожити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Canadian Heritage Roasting Company .

Чи може розчинна кава зіпсуватись

Розчинна кава зберігається набагато довше за мелену. Нерозпакована розчинна кава може пролежати до 2 років, залежно від умов зберігання.

В розчинній каві мало вологи, тому бактеріям і плісняві важко жити й розмножуватися в такому середовищі.

Однак, якщо ви розпакували розчинну каву і регулярно зачерпуєте її ложкою, вона теж може зіпсуватися за якийсь час.

Експерти кажуть, що щойно герметичність упаковки порушується, вплив кисню та вологи прискорює процес розкладання. А це призводить до зміни смаку та аромату.

В результаті смакові якості кави погіршаться і ви не захочете її пити.

Якщо розчинна кава почала пахнути кислим або пліснявою, то вона зіпсувалася.

Холодильники й морозильники для зберігання розчинної кави можуть призвести до потрапляння вологи в каву. А це головний для неї ворог.

Експерти радять зберігати каву в герметичному контейнері, якомога далі від джерел тепла, світла та вологи.

Вплив розчинної кави на організм

Користі у розчинного напою не так вже й багато: він має сечогінний ефект і тому допомагає вивести з організму зайву воду і зняти набряки. Плюс також в тому, що він дешевше натурального, швидко готується і допомагає швидко підбадьоритися.

Краще, якщо кава буде натуральною. Але якщо дуже хочеться, то можна іноді випити чашку розчинної кави через 30-40 хвилин після їжі, а ще через 15 хвилин - випити склянку води, щоб уникнути зневоднення.

Важливо купувати каву тільки у перевірених продавців, щоб бути впевненим у дотриманні всіх умов зберігання і отримувати тільки оригінальну продукцію найвищої якості.