ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи може розчинна кава зіпсуватись: відповідь здивує

Четвер 28 березня 2024 18:03
UA EN RU
Чи може розчинна кава зіпсуватись: відповідь здивує Чи може розчинна кава зіпсуватись (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мільйони людей у світі починають свій день з чашки кави. Найчастіше в цій чашці - розчинна кава. Варто знати, чи може така кава зіпсуватись та які ознаки мають насторожити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Canadian Heritage Roasting Company.

Чи може розчинна кава зіпсуватись

Розчинна кава зберігається набагато довше за мелену. Нерозпакована розчинна кава може пролежати до 2 років, залежно від умов зберігання.

В розчинній каві мало вологи, тому бактеріям і плісняві важко жити й розмножуватися в такому середовищі.

Однак, якщо ви розпакували розчинну каву і регулярно зачерпуєте її ложкою, вона теж може зіпсуватися за якийсь час.

Експерти кажуть, що щойно герметичність упаковки порушується, вплив кисню та вологи прискорює процес розкладання. А це призводить до зміни смаку та аромату.

В результаті смакові якості кави погіршаться і ви не захочете її пити.

Якщо розчинна кава почала пахнути кислим або пліснявою, то вона зіпсувалася.

Холодильники й морозильники для зберігання розчинної кави можуть призвести до потрапляння вологи в каву. А це головний для неї ворог.

Експерти радять зберігати каву в герметичному контейнері, якомога далі від джерел тепла, світла та вологи.

Вплив розчинної кави на організм

Користі у розчинного напою не так вже й багато: він має сечогінний ефект і тому допомагає вивести з організму зайву воду і зняти набряки. Плюс також в тому, що він дешевше натурального, швидко готується і допомагає швидко підбадьоритися.

Краще, якщо кава буде натуральною. Але якщо дуже хочеться, то можна іноді випити чашку розчинної кави через 30-40 хвилин після їжі, а ще через 15 хвилин - випити склянку води, щоб уникнути зневоднення.

Важливо купувати каву тільки у перевірених продавців, щоб бути впевненим у дотриманні всіх умов зберігання і отримувати тільки оригінальну продукцію найвищої якості.

Раніше ми повідомляли, скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року.

Також ми писали, чим ще можна розбудити організм вранці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кава здоровя
NEWS
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії