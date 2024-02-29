Краще, ніж кава: чим ще можна розбудити організм вранці

Багато людей не уявляють свого ранку без чашки кави. Цей напій не лише зігріває, а й допомагає організму прокинутися, сконцентруватися, дає сили та енергію. Однак замінити каву на інший напій можна і є достатньо альтернатив.

Які є альтернативи кави зранку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

М'ятний чай

Такий чай освіжає. Дослідження показують, що цей чай корисний для підвищення фізичної працездатності та підвищення рівня кисню у мозку.

М'ята росте дуже швидко, тому ви можете виростити її самостійно і завжди мати під рукою свіжу. Просто зануріть свіже або сушене листя в гарячу воду на кілька хвилин і насолоджуйтесь свіжим м'ятним чаєм.

Женьшень

Якщо ви подивитеся на інгредієнти найпопулярніших енергетичних напоїв, серед них, швидше за все, виявиться женьшень. У традиційній китайській медицині женьшень використовується як засіб, що надає енергії. Він зміцнює п'ять внутрішніх органів - селезінку, легені, серце, печінку та нирки. А ще загострює розум.

Зараз женьшень часто використовують для покращення пам'яті та витривалості, а також для підвищення концентрації уваги. Спробуйте його у популярній формі чаю або приймайте у вигляді капсул.

Вода

Як усім відомо, вода корисна для організму - і вона може навіть надавати тонізуючу дію, оскільки зневоднення викликає втому. Замість кави пийте вранці теплу чи холодну воду. Бажано з додаванням лимона чи ягід для більшого смаку.

Цикорій

Кава з кореня цикорію - один із найкращих способів імітувати смак і ритуал приготування кави: корінь обсмажується, а потім випромінює кавовий аромат.

Корінь цикорію містить різні волокна, які позитивно впливають на травлення та довели свою ефективність за підвищеного рівня цукру в крові.

Розчиніть порошок із кореня цикорію у гарячій воді, додайте молоко за бажанням.

Корінь троянди

Родіола - багаторічна квітуча рослина, яку часто використовують для підвищення енергії та витривалості. Кажуть, що корінь родіоли покращує увагу та пам'ять. За даними вчених, є докази, що корінь троянди покращує фізичну працездатність і може знизити розумову втому.