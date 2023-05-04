Хто за законом в Україні може працювати дистанційно: стосується не всіх

Ще з часів епідемії Covid-19 в Україні прижилися дистанційна робота та навчання. Після того, як активна фаза поширення захворювання завершилася, віддалений формат роботи все одно залишився, тому що це в багатьох аспектах зручно.

Кому насправді дозволено працювати дистанційно в Україні, розповіли на сайті Держпраці.

Яка робота може бути виконана дистанційно

Наразі законодавство не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Таким чином роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Проте очевидно, що якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати лише на території підприємства. Тобто та робота, яка потребує присутність людини на робочому місці, не може бути виконана дистанційно.

Проте інші види завдань дозволяють роботодавцю перевести співробітників на дистанційний формат роботи.

За яких умов ви можете вийти на "дистанційку"

Крім вище перерахованих умов дистанційної роботи, можуть бути й інші обставини для цього. Закон дозволяє перевести:

вагітних жінок

працівників, які мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями)

працівників, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації (перехід здійснюється тимчасово - на два місяці)

Не вся робота може бути виконана дистанційно залежно від тих завдань, які перед вами стоять (фото: Freepik)

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