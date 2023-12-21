Чи може перетнути кордон чоловік, у якого дружина має ІІІ групу інвалідності: відповідь юриста

Під час війни чоловіки призовного віку не мають права перетинати кордон. Виключення стосуються тільки кількох категорій, які не підлягають мобілізації або мають тимчасову розстрочку.

Про те, чи можуть виїхати з країни чоловіки, дружини яких мають ІІІ групу інвалідності, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" в Telegram .

Чи дозволять чоловіку у цьому випадку перетнути кордон

"До нас звернулися із запитанням, чи зможе чоловік перетнути кордон, якщо його дружина має ІІІ групу інвалідності. Згідно із постановою 1044 Кабміну, яка була прийнята восени 2022 року, там дійсно були внесені зміни. Вони надають право виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам, які мають дружину з ІІІ групою інвалідності", - пояснила адвокат Марія Левченко.

Вона також додала, що чоловік має перетинати кордон разом із дружиною. При цьому він має пред'явити пенсійне посвідчення, де зазначено група інвалідності, а також надати свідоцтво про шлюб.

"Чоловікам варто мати при собі військово-обліковий документ. А також в обох має бути закордонний паспорт", - додала юрист.

Наголосимо, що копії усіх документів мають бути нотаріально завірені, але краще мати при собі оригінали.

Кількість разів перетину кордону законом не обмежено. Прикордонникам не потрібно надавати дозволів від ТЦК та СП у разі виїзду за кордон чоловіку, який має дружину з інвалідністю.

Важливо також що, у таких випадках чоловіки отримують право на перетин кордону, не залежно від групи інвалідності дружини.

Додамо, що чоловік зобов'язаний повернутись в Україну, не пізніше за його дружину.