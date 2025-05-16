Может ли молочница появиться из-за еды: это должны все знать
Может ли любимый йогурт или сладкий коктейль вызвать молочницу? Медик объяснила, как определенные продукты влияют на развитие кандидоза и чего лучше избегать.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает об основных симптомах молочницы, которые не стоит игнорировать.
Что такое молочница
Терапевт и диетолог Евгении Жуковская рассказала, что candida - это дрожжеподобный гриб, который уже есть в теле.
"Он живет на слизистых, в кишечнике, во рту, на коже. И в небольшом количестве он даже "полезен" - помогает поддерживать баланс микрофлоры. Проблемы начинаются тогда, когда он разрастается", - объяснила медик.
Причины этого не продукты питания, а:
- антибиотики без восстановления микрофлоры
- избыток сахара и рафинированных углеводов в рационе
- сниженный иммунитет
- гормональные нарушения (диабет, инсулинорезистентность)
- хронический стресс
Молочница может развиваться во рту, горле и других частях тела. Распространенным признаком является наличие кремово-белых, слегка выпуклых высыпаний во рту - обычно на языке или внутренней стороне щек. У вас также могут быть язвы на небе, деснах, миндалинах или задней части горла.
Другие симптомы могут включать:
- покраснение и боль внутри и в уголках рта
- потеря вкусовых ощущений
- ватообразное ощущение во рту
Симптомы, при вагинальной молочнице включают:
- дискомфорт - зуд или жжение
- густые белые выделения с видом "творога" с дрожжевым запахом или без него
- покраснение или отек влагалища
Могут ли продукты питания спровоцировать появление молочницы
На некоторых продуктах, особенно немытых, могут быть споры candida. Но у здорового человека с хорошим иммунитетом и сбалансированным питанием они не вызывают никаких проблем.
Поэтому заразиться кандидой через пищу невозможно. А вот создать для нее идеальные условия внутри - вполне реально. И здесь уже вопрос не в продуктах, а в стиле жизни.
При молочнице стоит исключить из своего рациона сахар, ферментированный сахар - печенье, тортики, белый хлеб и алкоголь.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу терапевта, диетолог и нутрициолога Евгении Жуковской, сайты Cleveland clinic и Вetter health.
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