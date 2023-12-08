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5 міфів про молочницю, в які українкам давно пора припинити вірити (відео)

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 16:48
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5 міфів про молочницю, в які українкам давно пора припинити вірити (відео) Що потрібно знати про молочницю (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Дар'я Петрусевич

Молочниця - це запальне захворювання слизової оболонки піхви. Інакше захворювання також називають вагінальний кандидоз, адже його збудником є дріжджоподібний гриб типу Candida albicans. Він також може вражати слизову оболонку порожнини рота, прямої кишки, а також шкірні покриви й нігті.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич спростовує найпопулярніші міфи про молочницю.

Міф 1. Усі зміни піхвових виділень є ознаками молочниці

Це хибне уявлення про виділення загалом, тому що на їхню щільність, тягучість, відтінок і консистенцію впливають багато різних факторів. Тому ставити діагноз лише на основі цієї ознаки не можна. Цього не достатньо.

Міф 2. Антибіотики та антисептики лікують молочницю

Усе працює абсолютно навпаки. Антибіотики можуть підштовхнути гриби роду Candida до розвитку та тим самим спричинення захворювання. Антисептики також завжди та без винятку є шкідливими для балансу піхвової мікрофлори.

Міф 3. Ризик молочниці підвищується при вживанні вуглеводів

Ризик може бути підвищеним, якщо жінка хворіє на цукровий діабет, який не лікує. Проте якщо ви контролюєте рівень глюкози в крові, збалансовано харчуєтеся й у вашому раціоні присутні не лише солодощі, то ризик не є підвищеним.

Міф 4. Потрібно завжди лікувати статевого партнера чи партнерку

Це не правда. Кандидоз не є інфекцією, яка передається статевим шляхом. Гриб-збудник живе в піхві жінки в нормі, але надмірно розмножуватися він починає лише за певних факторів ризику. Тож якщо ваш партнер чи партнерка не скаржаться на проблеми зі здоров'ям, лікування не потрібне.

Міф 5. Мета лікування - вилікувати кандиду раз і назавжди

Це не можливо, адже кандида є частиною умовно патогенної мікрофлори, яка є частиною кожної жінки. Звісно, в деяких жінок кандида більш чутлива до факторів ризику, в деяких - навпаки. Насправді ж метою лікування є зниження кількості виникнення молочниці в жінки на рік.

@daria.gynotes Запис на онлайн-консультацію здійснюється через пошту чи Instagram, посилання в профілі #статеваосвіта #гінеколог #статевевиховання #кандидоз #молочниця #доказовамедицина #жіночездоровя #українськийтікток #хочуврек original sound - dr.daria

Раніше ми розповідали, який відомий препарат проти вагінітів насправді не лікує.

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