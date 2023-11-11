Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи у перехожих: пояснення адвоката

В Україні триває мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам повістки можуть видавати у будь-якому місці. Нерідко трапляються випадки, коли працівники ТЦК вимагають у перехожих документи для перевірки. Але чи мають вони на це законні підстави?
Відповідь на це дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.
"У мережі бачив відео, де працівник ТЦК зупиняє пересічного чоловіка і показує йому якесь посвідчення, видане комендантом ТЦК, яке начебто надає уповноваження на перевірку документів", - каже адвокат.
Чинним законодавством не затверджено бланків якихось посвідчень, що давали би право представникам ТЦК просто так перевіряти документи у будь-якого перехожого.
"Так само, ані комендант, ані начальник ТЦК не має повноважень видавати подібні посвідчення. Враховуйте це, якщо на вулиці до вас звернеться людина у формі та вимагатиме ваші документи, пред’явивши подібне посвідчення", - пояснює юрист.
Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:
"Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - наголосив Крекотень.
Раніше ми писали про те, що юрист розповів про ще одну схему виїзду чоловіків за кордон.
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