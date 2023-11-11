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Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих: объяснение адвоката

При каких условиях работники ТЦК имеют право проверять документы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине продолжается мобилизация. Военнообязанным мужчинам повестки могут выдавать в любом месте. Нередки случаи, когда работники ТЦК требуют у прохожих документы для проверки. Но есть ли у них на это законные основания?

Ответ на это дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих

"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает какого-то гражданина и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы как предоставляет уполномочия на проверку документов", - говорит адвокат.

Действующим законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК просто так проверять документы у любого прохожего.

"Так же ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", - объясняет юрист.

Какие существуют основания для проверки документов

Уполномоченное лицо вправе потребовать у мужчины предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:

  • если человек имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица
  • если существует достаточно оснований полагать, что человек совершил или намерено совершить правонарушение
  • если человек находится на территории или объекте со специальным режимом
  • если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно
  • если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия
  • если внешние признаки человека или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что человек имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения
  • нарушение человеком соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения

"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - подчеркнул Крекотень.

 

Ранее мы писали о том, что юрист рассказал еще об одной схеме выезда мужчин за границу.

Читайте также о том, могут ли блокировать банковские карты мужчинам за неявку в ТЦК.

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ТЦКМобилизация в Украине