Имеют ли право работники ТЦК проверять документы у прохожих: объяснение адвоката

В Украине продолжается мобилизация. Военнообязанным мужчинам повестки могут выдавать в любом месте. Нередки случаи, когда работники ТЦК требуют у прохожих документы для проверки. Но есть ли у них на это законные основания?
Ответ на это дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.
"В сети видел видео, где работник ТЦК останавливает какого-то гражданина и показывает ему какое-то удостоверение, выданное комендантом ТЦК, которое вроде бы как предоставляет уполномочия на проверку документов", - говорит адвокат.
Действующим законодательством не утверждены бланки каких-либо удостоверений, которые давали бы право представителям ТЦК просто так проверять документы у любого прохожего.
"Так же ни комендант, ни начальник ТЦК не имеет полномочий выдавать подобные удостоверения. Учитывайте это, если на улице к вам обратится человек в форме и потребует ваши документы, предъявив подобное удостоверение", - объясняет юрист.
Уполномоченное лицо вправе потребовать у мужчины предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в следующих случаях:
"В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - подчеркнул Крекотень.
Ранее мы писали о том, что юрист рассказал еще об одной схеме выезда мужчин за границу.
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